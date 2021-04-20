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女傳烹飪「寶寶義大利麵」影片爆紅 卻遭網友怒批：浪費食物

聯合新聞網 / 綜合報導
一位媽媽拍攝兒子在大鍋中與義大利麵互動的影片上傳網路，遭網友批評浪費食物。圖擷自TikTok</a
一位媽媽拍攝兒子在大鍋中與義大利麵互動的影片上傳網路，遭網友批評浪費食物。圖擷自TikTok

國外一名媽媽利用影片PO網分享兒子亞當（adams）斷奶後的各種飲食，吸引許多粉絲關注，但日前一段亞當被放在鍋中與義利麵嬉戲的影片，吸引上千萬人點閱，網友怒批亞當的媽媽「太瘋狂」、「浪費食物」。

一名媽媽為兒子亞當開設TikTok帳號（adams_food），拍攝影片分享亞當斷奶後的各種飲食內容，其中一段影片，亞當被放在爐上的大鍋裡，媽媽接著放入大量義大利麵條，再倒入番茄醬一起攪拌，拍下亞當在義大利麵鍋中嬉戲的可愛模樣PO上網，吸引超過2500萬人次觀賞。

許多網友誇讚亞當真的好可愛，但更多人批評媽媽的舉動「愚蠢」、「太瘋狂」，「不該玩食物的」、「許多孩子在挨餓」、「你能想像嬰兒在義大利麵上撒尿嗎？」、「不尊重食物、不尊重嬰兒」、「孩子不是父母的玩具」，還有人反諷「做得很好，浪費食物的最佳例子」。

也有人出面緩頰表示，「你們可以冷靜下來嗎？我很確定這只是為了拍照」、「你可以看到他（亞當）很開心」、「餐館每天都會丟掉大量食物卻沒人批評，但卻批評一個想做義大利麵的母親」、「錢　是她賺的，她可以做任何想做的事」。另有人以不同的角度看待此事表示，「每個人都在談論浪費食物，但那個孩子坐在離地４英尺高的爐子上，不覺得很危險嗎？」

TikTok 網際網路

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