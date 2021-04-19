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無人直升機火星首飛 NASA：萊特兄弟後人類又一壯舉

中央社 / 洛杉磯19日綜合外電報導
無人直升機「創新號」今天完成火星首飛，NASA表示，這是萊特兄弟後人類又一壯舉。 法新社
無人直升機「創新號」今天完成火星首飛，NASA表示，這是萊特兄弟後人類又一壯舉。 法新社

美國國家航空暨太空總署（NASA）無人直升機「創新號」今天完成火星首飛，NASA表示，這是萊特兄弟後人類又一壯舉，創新號成功首飛將為探索火星與太陽系其他星球開創新模式。

NASA指出，太陽能動力的「創新號」（Ingenuity）在火星首飛，對於NASA而言，象徵21世紀的萊特兄弟（Wright Brothers）時刻，也為日後探索火星與太陽系其他星球，像是金星與土星最大衛星泰坦（Titan，又稱土衛六）開創新的模式。萊特兄弟1903年駕自製飛機升空，為人類開啟了飛行新時代。

由火星探測車「毅力號」（Perseverance）傳回的一段影片顯示，這架重1.8公斤的直升機在火星表面上空3公尺盤旋，隨後著陸。

創新號也自行回傳一段由內建向下鏡頭拍攝的黑白影像，顯示這架火星直升機離地飛行時，投射在地表的身影。

當NASA噴射推進實驗室（Jet PropulsionLaboratory）一名工程師宣布，「高度計的數據證實，創新號直升機已完成首次飛行，這是一架動力飛行器在另一個星球的首次飛行」，控制室歡聲雷動。

創新號原訂11日首飛，但NASA針對旋翼進行高轉速測試時發現潛在問題，因而延後首飛時程。

NASA稱創新號這次史無前例的飛行任務風險極高，是一項重大挑戰，因為火星空氣稀薄，大氣壓力不及地球1%。

NASA噴射推進實驗室火星直升機計畫主管米米翁（Mimi Aung）說：「我們現在可以說，人類已讓一架航空器在另一個星球上飛行了。」

火星 NASA 直升機

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