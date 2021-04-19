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騎士鑽公車縫隙想超車！ 下秒遭「腰斬」輾斃
騎車上路時，總要多注意一下身旁的來車，日前在祕魯就發生一起非常嚴重的死亡車禍，一群摩托車騎士成群結隊出遊，其中一名騎士因為想超越前方的大公車，卻沒想到自己行經路旁的渠道時，卻突然重心不穩跌向正在行駛中的公車車底，使騎士的腰部慘遭公車後輪輾成兩半，當場鮮血飛濺身亡。
據巴西媒體《Portalcm7》報導指出，事發當下該群騎士行經在一條兩線道上，原本是跟在紅色公車後方，但因對向車道不斷有車輛經過，使他們根本無法從對向車道超車，而其中一名騎士就想嘗試從紅色公車的右後方超車，卻疑似因路邊的渠道不平與泥濘失去重心，摔車後直接遭該輛紅色公車輾過腰部。
從新聞的畫面可見，該名騎士體內的臟器及血液都頓時從體內爆出，灑在整個事發道路上。據相關人員指出，該名騎士當場就失去生命跡象，同群的其他摩托車騎士見狀，雖立即打電話報警，但仍無力回天，使他們相當崩潰。
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