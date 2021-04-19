快訊

整理包／你知道家裡用水是來自哪個水庫嗎？有缺水危機嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎士鑽公車縫隙想超車！ 下秒遭「腰斬」輾斃

聯合新聞網 / 綜合報導
祕魯一名騎士超車時慘摔，遭公車輾壓死亡。 圖／Portalcm7
祕魯一名騎士超車時慘摔，遭公車輾壓死亡。 圖／Portalcm7

騎車上路時，總要多注意一下身旁的來車，日前在祕魯就發生一起非常嚴重的死亡車禍，一群摩托車騎士成群結隊出遊，其中一名騎士因為想超越前方的大公車，卻沒想到自己行經路旁的渠道時，卻突然重心不穩跌向正在行駛中的公車車底，使騎士的腰部慘遭公車後輪輾成兩半，當場鮮血飛濺身亡。

據巴西媒體《Portalcm7》報導指出，事發當下該群騎士行經在一條兩線道上，原本是跟在紅色公車後方，但因對向車道不斷有車輛經過，使他們根本無法從對向車道超車，而其中一名騎士就想嘗試從紅色公車的右後方超車，卻疑似因路邊的渠道不平與泥濘失去重心，摔車後直接遭該輛紅色公車輾過腰部。

從新聞的畫面可見，該名騎士體內的臟器及血液都頓時從體內爆出，灑在整個事發道路上。據相關人員指出，該名騎士當場就失去生命跡象，同群的其他摩托車騎士見狀，雖立即打電話報警，但仍無力回天，使他們相當崩潰。

公車 車禍

延伸閱讀

「台灣」洗版日本各大報頭版 日學者驚：前所未見

她喝膩求豆漿新配方 網：加這些可鹹可甜

鳳梨和魯肉各有擁護！他問「台灣最強罐頭」 老饕揭1物：一罐搞定

搭莒光號遇男子拖行暴打女伴 乘客報案警卻只「柔性勸導」

相關新聞

騎士鑽公車縫隙想超車！ 下秒遭「腰斬」輾斃

騎車上路時，總要多注意一下身旁的來車，日前在祕魯就發生一起非常嚴重的死亡車禍，一群摩托車騎士成群結隊出遊，其中一名騎士因為想超越前方的大公車，卻沒想到自己行經路旁的渠道時，卻突然重心不穩跌向正在行駛中的公車車底，使騎士的腰部慘遭公車後輪輾成兩半，當場鮮血飛濺身亡。

流浪與回家路上：德國《瓦爾興湖家庭電影》的嬉皮性愛死

德國南方，巴伐利亞山林間，一家五代，四個女人。這些女人各自經歷過兩次世界大戰、六零年代嬉皮運動，從德國、墨西哥到美國，無論在哪，她們的生命除了以血脈相連，更始終離不開巴伐利亞的故鄉——瓦爾興湖。但什麼是「故鄉」？「家」的意義是什麼？你有細想過自己來自哪裡嗎？

日本僅五台！「肌肉藝人」武田真治秀限量版愛車 粉絲喊：人車都帥

帥氣有型的跑車，除了實用功能之外，更是隱含了地位象徵與車主的性格。最近有位日本男藝人，就在youtube上分享自己的限量愛車，獲得許多網友的迴響。

男大生連續2年每天喝能量飲 「心臟中毒」送進加護病房

一名21歲男大生在2年內每天喝4罐約2公升能量飲後，出現雙心室心臟衰竭症狀。

明天啟程！傳哈利葬禮後與父親散步 將返美陪伴梅根

英國菲立普親王（Prince Philip）葬禮結束後，有王室消息人士稱，哈利王子不打算在英國待太久，最快20日就會啟程...

東奧台灣選手接待城民眾揮國旗相挺 謝長廷感動

東京奧運接待台灣選手的「接待城」有鹿兒島縣奄美大島的龍鄉町等28座。駐日代表謝長廷18日受邀參加龍鄉町在東京的快閃活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。