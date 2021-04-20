11歲童撿到1.5萬拾金不昧 義行曝光獲捐款3萬元

英國11歲男童格林浩夫（Jack Greenhalgh）14日在當地超市自動提款機發現400英鎊（約合新台幣15000元），立刻通報鄰近的清潔人員跟保全，格林浩夫的媽媽唐娜（Donna）也在Facebook上發布尋物主啟事，最後超市順利找到人。格林浩夫拾金不昧的義行曝光後，各路陌生人捐獻773英鎊（約合新台幣3萬元）以獎勵他。

英國媒體《曼徹斯特晚報》（Manchester Evening News）報導，創立格林浩夫募款頁面的棠森（Lindsey Dawson）與格林浩夫一家素昧平生，但認為格林浩夫理應要獲得適當的感謝：「這是對他的回報，我以這孩子為榮。他做了對的事，這是對他家人的感謝。很多人可能會拿走了這筆錢。」

格林浩夫透露他已用10英鎊（約合新台幣388元）善款買了一本書、一些足球三角錐、一杯飲料、一些糖果，還送爺爺傑克（Jack）一塊巧克力，他說爺爺在封城期間幫過他。他還想用捐款買他夢寐以求的遊戲耳機。

格林浩夫表示：「這件事太瘋狂了。我感到自己變很有名。我不知道交出400英鎊就能成為新聞並獲得捐款。很驚訝這麼多人捐款。」他補充說：「大家都說善有善報，這是真的。」

唐娜則為兒子感到無比驕傲：「老實說會發生這樣的事讓我們難以置信，讓我們激動得不知所措。他得到了這麼多美言，讓他感覺自己瞬間成名。」