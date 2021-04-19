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日本僅五台！「肌肉藝人」武田真治秀限量版愛車 粉絲喊：人車都帥
帥氣有型的跑車，除了實用功能之外，更是隱含了地位象徵與車主的性格。最近有位日本男藝人，就在youtube上分享自己的限量愛車，獲得許多網友的迴響。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，因一身結實肌肉聞名的日本男性藝人武田真治，最近在他的youtube頻道「武田真治のSHINJI TAKEDA」，拍影片介紹他的愛車「Dodge Challenger Mopar 10」。這台車當初是在2010年發售，全世界限量只有500台，全日本更是只引進5台，極為稀有的超高級跑車。
武田說明，他是在2012年時買下這台車。當時他買的這台是二手的，不過只行駛過400公里而已，車況與新車幾乎沒兩樣。他認為引擎蓋上突出部分的設計相當帥氣，讓他覺得在車子跑起來時，更能體會駕駛的爽快感。車燈的設計也讓他覺得相當有型。武田因為喜歡「哥吉拉」系列中的怪獸「蓋剛」，武田因此把後車燈周圍的黑色塗料換成金屬色，讓它看起來更接近蓋剛的紅色眼睛。
武田也把電影「瘋狂麥斯」中，麥斯的警徽貼在車身裝飾。武田表示，由於數量稀有，許多粉絲知道這台是他的車，因此他偶爾也會在社群網站上，看到有人拍下他的車子照片，PO文說「發現武田真治的車子了」。而雖然車子已經駕駛大概9年了，他仍視為珍寶。
網友們也紛紛表示「喜歡車，又珍惜愛車，並且長期駕駛，這點真的很棒」、「愛車人士果然都有些堅持，我也有死前一定要開一次看看的車」、「是台感覺很豪放、帥氣的車」、「對美有堅持最棒了」、「居然喜歡蓋剛嗎好意外」、「還想看更多關於車的影片」、「不管是車還是人都很帥」。
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