快訊

直播／AZ疫苗今起開放預約打氣增？ 指揮中心下午2時說明

周五到周末可能有全面雨勢 彭啟明：近期條件最好的一波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本僅五台！「肌肉藝人」武田真治秀限量版愛車 粉絲喊：人車都帥

聯合新聞網 / 綜合報導
日本男藝人武田真治在youtube公開他的愛車，是全世界限量500台的稀有款式。圖擷取自TAKE
日本男藝人武田真治在youtube公開他的愛車，是全世界限量500台的稀有款式。圖擷取自TAKE

帥氣有型的跑車，除了實用功能之外，更是隱含了地位象徵與車主的性格。最近有位日本男藝人，就在youtube上分享自己的限量愛車，獲得許多網友的迴響。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，因一身結實肌肉聞名的日本男性藝人武田真治，最近在他的youtube頻道「武田真治のSHINJI TAKEDA」，拍影片介紹他的愛車「Dodge Challenger Mopar 10」。這台車當初是在2010年發售，全世界限量只有500台，全日本更是只引進5台，極為稀有的超高級跑車。

武田說明，他是在2012年時買下這台車。當時他買的這台是二手的，不過只行駛過400公里而已，車況與新車幾乎沒兩樣。他認為引擎蓋上突出部分的設計相當帥氣，讓他覺得在車子跑起來時，更能體會駕駛的爽快感。車燈的設計也讓他覺得相當有型。武田因為喜歡「哥吉拉」系列中的怪獸「蓋剛」，武田因此把後車燈周圍的黑色塗料換成金屬色，讓它看起來更接近蓋剛的紅色眼睛。

武田認為車身的設計相當帥氣，讓他跑起來更有爽快感。圖擷取自TAKE
武田認為車身的設計相當帥氣，讓他跑起來更有爽快感。圖擷取自TAKE

武田也把電影「瘋狂麥斯」中，麥斯的警徽貼在車身裝飾。武田表示，由於數量稀有，許多粉絲知道這台是他的車，因此他偶爾也會在社群網站上，看到有人拍下他的車子照片，PO文說「發現武田真治的車子了」。而雖然車子已經駕駛大概9年了，他仍視為珍寶。

網友們也紛紛表示「喜歡車，又珍惜愛車，並且長期駕駛，這點真的很棒」、「愛車人士果然都有些堅持，我也有死前一定要開一次看看的車」、「是台感覺很豪放、帥氣的車」、「對美有堅持最棒了」、「居然喜歡蓋剛嗎好意外」、「還想看更多關於車的影片」、「不管是車還是人都很帥」。

跑車

延伸閱讀

顛覆想像！這台寵物機器人會說夢話愛耍任性 看起來弱弱的反成秒殺關鍵

北海道小學林中荒廢近50年 揭神秘面紗網驚呼：天空之城嗎？

男弄丟Airpods急上派出所 「4字通關密語」警察馬上還他

日本居酒屋超夯的「梅水晶」年輕人超愛、中年人卻以為是都市傳說

相關新聞

流浪與回家路上：德國《瓦爾興湖家庭電影》的嬉皮性愛死

德國南方，巴伐利亞山林間，一家五代，四個女人。這些女人各自經歷過兩次世界大戰、六零年代嬉皮運動，從德國、墨西哥到美國，無論在哪，她們的生命除了以血脈相連，更始終離不開巴伐利亞的故鄉——瓦爾興湖。但什麼是「故鄉」？「家」的意義是什麼？你有細想過自己來自哪裡嗎？

南非桌山大火波及開普敦大學 歷史悠久圖書館陷火海

南非首都開普敦（Cape Town）知名景點「桌山」（Table Mountain）18日發生森林大火，火勢蔓延至鄰近開...

男大生連續2年每天喝能量飲 「心臟中毒」送進加護病房

一名21歲男大生在2年內每天喝4罐約2公升能量飲後，出現雙心室心臟衰竭症狀。

日本僅五台！「肌肉藝人」武田真治秀限量版愛車 粉絲喊：人車都帥

帥氣有型的跑車，除了實用功能之外，更是隱含了地位象徵與車主的性格。最近有位日本男藝人，就在youtube上分享自己的限量愛車，獲得許多網友的迴響。

明天啟程！傳哈利葬禮後與父親散步 將返美陪伴梅根

英國菲立普親王（Prince Philip）葬禮結束後，有王室消息人士稱，哈利王子不打算在英國待太久，最快20日就會啟程...

東奧台灣選手接待城民眾揮國旗相挺 謝長廷感動

東京奧運接待台灣選手的「接待城」有鹿兒島縣奄美大島的龍鄉町等28座。駐日代表謝長廷18日受邀參加龍鄉町在東京的快閃活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。