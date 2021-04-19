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男大生連續2年每天喝能量飲 「心臟中毒」送進加護病房

聯合新聞網 / 綜合報導
男大生連續2年每天喝能量飲造成心臟衰竭。圖／取自bmj
男大生連續2年每天喝能量飲造成心臟衰竭。圖／取自bmj

英國醫學期刊（British Medical Journal）日前公佈一份報告，一名21歲男大生在2年內每天喝4罐約2公升能量飲後，出現雙心室心臟衰竭症狀。

期刊指出這名男大生因經歷了4個月消化不良、心悸、呼吸急促和體重減輕等問題而入院治療，醫生檢查後確認他的心腎衰竭。男大生喝的每一罐能量飲都含有160毫克咖啡因，意思是他每天都攝取640毫克咖啡因。

英國食品標準局建議每人每日300毫克咖啡因是安全限值，但英國醫學期刊則認為每日攝取咖啡因越少越好。

英國醫學期刊作結：「能量飲料最可能誘發男大生心臟中毒。」該患者住院近2個月，並在9個月後回到正常生活，但仍可能需要進行腎臟移植。

男大生提到2年喝能量飲的習慣讓他心悸及嚴重的偏頭痛，干擾「日常工作和大學學習的能力。甚至限制休閒活動的能力，例如去公園或散步。最後還被送進加護病房苦不堪言。

他表示：「我相信能量飲非常容易使人上癮，孩童取得太容易，應該貼上類似於吸煙的警告標籤，以說明能量飲成分的潛在危險。」

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