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NASA：創新號火星直升機 最快19日再度挑戰首飛
美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，先前因潛在技術性問題首飛延後一個多星期的「創新號火星直升機」（Ingenuity Mars Helicopter），最快可望於19日首度飛行火星。
法新社報導，這架迷你直升機的旅程，將會是人類史上第一次在另一顆星球進行有動力與受控制的飛行，將幫助NASA獲得有關火星環境的珍貴資料。
NASA今天表示：「NASA目標最快於4月19日週一展開創新號火星直升機的首飛。」
NASA指出，創新號將於美東時間19日凌晨3時30分（台灣時間下午3時30分）左右起飛，「自主飛行幾小時後」，資料將傳回地球。
約1.8公斤重的創新號原訂11日首飛，但NASA針對旋翼進行高轉速測試時發現潛在問題，因而延後首飛時程。
NASA稱創新號這次史無前例的飛行任務風險極高，是一項重大挑戰，因為火星空氣稀薄，大氣壓力不及地球1%。
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