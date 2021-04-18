外出聽鳥語水聲 可有效緩解壓力

聆聽大自然的聲音，有效緩解壓力，還能刺激腦部活動。加拿大研究指出，自然的流水聲有助於改善情緒，鳥鳴則可以緩解壓力，雨聲、風聲等自然聲音對於腦部活動都有正面效用，因此鼓勵人們在保持社交距離前提下，外出到大自然散步、聽自然的聲音。

Study Finds報導，加拿大卡爾頓大學的研究指出，多聆聽天然的聲音對於改善情緒、釋放壓力，甚至增進大腦靈活度等正面效益，因此人們應該多外出散步運動，親近大自然。

研究團隊在美國66個國家公園設置了251個站點，並錄製自然聲音，包括鳥語、風聲、雨聲、水聲等，並讓受測者聆聽後偵測腦部活動，也以問卷調查受測者的情緒反應，發現自然聲音對於刺激腦部運動有極大幫助，聆聽過自然聲音的受測者情緒反應上也較為正面。

在眾多不同種自然聲音中，水聲對於改善情緒最有效，鳥聲則可以有效釋放壓力。同樣參與研究的密西根州立大學教授安柏表示，與噪音相反，自然的聲音不但不會傷害耳朵，還能對情緒、精神調解方面有益處，她表示過去就有種種證據顯示，若醫院、療養院在接近自然的地方，病患痊癒會較快。

哈佛健康報導，美國國家公園管理局的科學家庫爾特表示，這項研究對於未來的城市規劃有所幫助，尤其在規劃公園地點時，該如何達到交通方便又能維護自然元素（景觀、聲音等）的優點，對於規劃團隊就是一大考驗。

研究團隊還表示，即使現在疫情嚴重，但大部分國家公園都已經開放，只要做好防護措施，還是鼓勵民眾可以多往自然環境旅遊，例如爬山、露營等，改善因為疫情只能悶在家的負面情緒和壓力。

【更多精采內容，詳見 】