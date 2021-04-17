日本懸案逾25年未偵破！東京超市3死命案 女高中生遭轟頭槍殺

日本東京都八王子市1間超巿於1995年發生槍擊案，釀成3名女職員斃命，其中2人更是正值花樣年華的高中女生，卻遭兇手以膠紙綁起雙手及封嘴，疑近距離1槍轟頭斃命，手法極度兇殘；另1名47歲女死者則身中2槍身亡，身上有被手槍槍柄毆打過的痕跡。案件當時轟動全國，警方亦全力追緝，但即使警方發現了兇手鞋印及指紋，甚至找到涉案手槍，更懸賞600萬日圓（約新台幣156萬元），但至今仍無法鎖定兇手。這宗懸案已逾25年仍未偵破，死者沉冤待雪。

案中3名女死者均被槍手開槍轟頭身亡，當中17歲矢吹惠及16歲前田寬美是女高中生，背景簡單，而47歲稻垣則子的背景則比較複雜，她生前懷疑曾與黑社會人士有接觸，於1995年7月1日開始在日本東京都八王子市的案發超市工作，短短1個月便當上夜更經理，而且知道保險箱密碼，甚至和超市老闆有曖昧關係。

案發為當月30日周日，現場附近的公園正在慶祝即將到來的盂蘭盆節，所以帶旺超市生意，稻垣和矢吹惠晚上正在忙碌工作，而前田寬美當晚並非當值，但她和矢吹是同學關係，想等對方晚上9時下班後，結伴前往該個公園欣賞表演。由於當晚超市人財兩旺，所以前田都主動在店內幫手。

警方在案發後深入調查，發現稻垣當晚相約了1名男性友人，預算下班到酒吧一起飲酒消遣，當晚該名友人到了酒吧後見不到稻垣，決定與酒吧老闆娘一起到超市了解，最終發現3名女子倒臥在超市2樓的員工休息室內，同樣同頭中彈身亡。

警方接報到場，立即封鎖超巿搜證，發現超市沒有財物損失，但矢吹及前田雙手被及嘴部被膠紙封住，並遭人從後方近距離一槍轟頭斃命，而稻垣則中2槍倒斃在夾萬旁，遺體有被槍柄毆打過的痕迹，現場亦發現兇手鞋印、指紋等線索，並根據子彈特徵，發現槍手使用菲律賓製的點三八口徑Squires Bingham手槍。

警方調查時後發現超市的閉路電視早在案發前數天遭人關掉，所以一開始估計超市老闆及稻垣的男性友人有涉案嫌疑，但隨後留意到稻垣背景複雜，不排除有仇家找上門，雖然警方發現不少線索，但始終無法破案，成為日本其中1宗知名懸案。

案件去到2009年才稍為有新進展，警方在另1宗案件中拘捕1名黑幫份子，並沒收其手槍，經測試後，發現該支手槍正是超市槍擊案兇器，但該名黑幫份子否認與懸案有關，但同時不願說出槍枝來源。

警方經調查後相信兇器輾轉由該名黑幫份子取得，因此繼續追查涉案槍枝的來源，但25年來，懸案一直尚未偵破，警方已懸賞600萬日圓，希望早日獲得關鍵線索拘捕兇手。

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文章授權轉載自《香港01》