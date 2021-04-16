宣傳核廢水無害！可愛包裝「氘」成為吉祥物 日方挨轟急撤下

日本政府4月13日決定將福島核污水排入大海招致國內外不滿，日本相關部門隨即推出以核污水主要放射性物質「氚（Tritium）」為原型的吉祥物企圖緩解不安，不料此舉招致更大抗議，這一吉祥物也立刻被撤下。日本復興廳4月13日以放射性物質氚作為吉祥物製作並發布動畫影片和傳單，宣傳福島一號核電站廢水排放入海的安全性，此舉日本國內外民眾的嚴重不滿。

4月14日晚間，日本復興廳在其網站刊登公告，表示已撤下此前的宣傳海報。復興廳稱「本次聽取了國民各種各樣的聲音與感想，據此決定修正氚的設計形象。故暫時撤下宣傳海報及影片」。此前為配合日本政府向大海排放核污水的決定，復興廳4月13日發布宣傳海報及影片，題為「關於ALPS處理水希望你知道的3件事情」，其中「ALPS處理水」就是日本政府官方口徑中的核廢水。日方自稱水經過多核素除去設備（ALPS）等淨化處理後，除氚以外的放射性物質劑量均在安全標準以下，但在目前技術條件下，氚無法被徹底濾除。

宣傳材料中，氚以綠色小人的卡通形象出現，遍佈人體內、自來水管道和自然環境之中，氚在雨水、海水、飲用水和人體中大量存在，強調「無須擔心氚對於健康的影響」；配圖為一名男子正在喝水，水中存在的氚也一併排出。宣傳單正面用小字介紹，雖然放射線會損傷細胞，但細胞有修復機能，背面則介紹氚無法過濾，因此國際普遍將氚稀釋後排放至大海，並列舉法國、韓國核電站的排氚量。

儘管氚相較於其他放射性同位素被認為是相對無害，因為其釋放的能量不足以穿透人類的皮膚，但攝入體內情況有所不同，雜誌Scientific American在2014年發表文章稱，攝入氚會增加患癌風險。

日本《河北新報》報導稱，卡通形象一經公佈就在日本網路上出現了大量批評聲音，「這就是所謂的防止風評被害的對策嗎？」、「算是徹底知道了這幫人根本沒把災民的事情放在心上」；俄羅斯衞星通訊社則稱，此類帶有可愛配圖的傳單在日本並不罕見，即使是嚴肅的事情，政府也會以這種形式傳達重要信息。

日本決定將核污水排入大海已經引起中國、韓國和俄羅斯強烈不滿。4月14日，中國外交部發言人趙立堅強調，海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道，日方處理核廢水不應讓全世界買單；同日，韓國總統文在寅與日本駐韓大使相星孝一會談時強硬表態，對於日本政府核污水排放入海的決定，韓方非常擔憂。同月13日，俄羅斯外交部發表聲明稱，對日本政府將福島第一核電站核污水排入大海的計劃表示嚴重關切。

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文章授權轉載自《香港01》