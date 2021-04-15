暖化繼續增溫 印度雨季規模將擴大

暖化將讓印度夏季雨季降雨更明顯。歐洲研究發現，隨著地球溫度越來越高，預估溫度每上升攝氏1度，將導致印度夏季雨量增加5%，其後果不僅會影響印度當地作物收成，也會提高發生大洪水的機率。

據《獨立報》報導，佔全球人口5分之1的印度，每年都必須倚賴6月至9月的季節雨，作為民眾飲用水及耕作的來源，雨季降雨量也佔去印度總雨量5分之4。

暖化導致強降雨

不過，德國波茨坦氣候影響研究所發現，地球暖化將讓雨季變得更強烈及更加不穩定。研究人員是利用31種最新的氣候模型，分析在4種未來氣候情況下的印度雨季可能出現的改變，包括成功限制升溫幅度在攝氏2度內以及減少溫室氣體排放成效不彰等。

結果發現，升溫若設法侷限在2度內，季雨量在本世紀結束之前，相較1985至2015年會增加10%，但若人類毫無作為，雨量則會暴增24%。除此之外，全球溫度每增加1度後，降雨量將增加5%，相較過去使用較早期模型的研究結果則為3%。

雨季降雨量增加

對此，研究人員安德斯•勒沃曼表示，「由於每一年的差異會更加明顯，將導致每年雨季更無法預測。我們也發現，雨季降雨量增加幅度也比過去氣候模型預測更為明顯。」

他也指出，氣候變遷讓雨季量更強烈有許多原因，其中之一就是更暖的空氣會夾帶更多水分。英國雷丁大學科學家安德魯•特納也認為，「這次結果也支持稍早研究的結論，就是在溫室氣體增加情況下，印度雨季降雨量將會增加。」

《CNN》報導，印度農業生產佔GDP近2成，對於該國能否順利發展扮演重要角色，例如稻米就相當容易受到雨量改變的衝擊。農作物需要降雨量，但過多或過少都會傷害植物。

對此，農業政策專家戴文德•夏馬指出，農業作法必須去適應氣候的變化性，但具體方式仍是未知數。他表示，「我們不知道氣候變遷會如何發展，有可能一段時間出現大雨之後便是乾旱或颶風，沒有一致性。如此將會對農業部門與經濟帶來許多問題。」

本次研究結果刊登在《地球動態系統》期刊。

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