日本居酒屋超夯的「梅水晶」年輕人超愛、中年人卻以為是都市傳說

「梅水晶」是近年來在日本居酒屋流行的一道菜，特別是在日本年輕人之間頗受歡迎。然而對於從未接觸過這道菜的人來說，光看字面上的意思，實在很難想像到底是什麼。且即使已在日本年輕族群風行，對於年紀稍長的日本人來說，仍有許多民眾也不清楚這是什麼菜。

根據日本媒體「ダ ヴィンチニュース」報導，所謂的「梅水晶」，其實是將鯊魚軟骨切片，和梅子果肉、調味料等拌在一起的一道小菜。最初是大阪的食品業者「サブ水産」，打算販售國產鯊魚的相關商品，商品開發部門就因鯊魚軟骨軟骨有著晶瑩剔透的外表，於是取了個「水晶」的名字。

於是，「水晶」料理於1990年開發，慢慢地從關西地區傳開，如今成為具知名度的一道菜。日前曾有媒體在東京都內進行調查，發現20多歲的年輕人中，有高達74.1%都知道梅水晶，35歲前的人也有60%知道。不過隨著年齡層增加，知道梅水晶的比率就越來越低，到了40歲以上時，只剩下33%的人聽過。

媒體曝光消息後，有的人感到相當驚訝，表示「好意外，以為是大叔才會點的食物」、「原來在年輕人間很受歡迎阿」、「居然是年輕人常點的菜嗎，完全不曉得」。更有住在鄉下的民眾表示「因為住在鄉下，所以從來沒在居酒屋菜單上看過，應該不是都市傳說吧？」