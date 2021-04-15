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義肢獨秀！少女1歲就截肢 啦啦隊翻滾表演驚豔全場

聯合新聞網 / 綜合報導
11歲殘障女孩4歲加入啦啦隊，不久後便能做出令人驚嘆的翻滾動作。圖／取自dailymail
11歲殘障女孩4歲加入啦啦隊，不久後便能做出令人驚嘆的翻滾動作。圖／取自dailymail

美國加州11歲女孩雅譚絲（Mikenzie Adams）1歲時截肢，4歲時她加入啦啦隊，不久後便能做出令人驚嘆的翻滾動作。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，雅譚絲現在活躍於2個啦啦隊，業餘時間則從事滑水運動，她還曾與美國職業籃球運動員詹姆斯（Lebron James）及美國網球女將小威廉絲（Serena Williams）一起合拍運動品牌Nike廣告。2020年雅譚絲跟美國女子競技體操選手拜爾斯則雙雙在廣告中亮相。

報導指出雅譚絲出生時罹患罕見的疾病，導致脛骨缺陷。她1歲截肢後，16個月大時安裝了第一個義肢，但身體限制並未阻擋她的行動，4歲就能做側手翻並擅長舞蹈、特技等各項表演，終極目標是在2028年身障奧林匹克運動會上為美國加油助陣。

雅譚絲在COVID-19大流行期間雖然減少了現場表演，但贏得了幾場虛擬比賽。她在練啦啦隊之餘，近期熱衷水上運動，甚至已經能做幾個高難度動作。

雅譚絲期待夏天能在水上花費更多時間，9月她將參加國際啦啦隊聯盟世界錦標賽，並為自己前進奧運夢想持續努力。

義肢 奧運 COVID-19 夢想 身障

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