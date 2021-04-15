他參加抗議活動被警襲擊「睾丸炸成碎片」 至今仍身心受創

美國媒體《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，當地29歲男子蒙泰梅爾（Ben Montemayor）去年六月參與抗議警察暴行的示威活動時，被洛杉磯警察以橡膠子彈射擊睾丸，睾丸炸成碎片。他12日提起聯邦訴訟，指控警方過度使用武力並侵犯他的憲法權利。

該訴訟援引了多項「事後調查」指出洛杉磯警方未能適切應對抗議活動，也沒培訓官員使用橡膠子彈，造成蒙泰梅爾受傷。

訴訟指出當時蒙泰梅爾手無寸鐵的站著、對周遭任何人不構成威脅，且才被警方猛烈推開，另一名離他距離不到3公尺的警方卻拿橡膠子彈瞄準蒙泰梅爾腹股溝發射。

洛杉磯警察局政策規定，警方只有在受到人身威脅的情況下才能將彈丸導向抗議者，不能只是因為抗議者不遵守驅散令而射擊對方。

蒙泰梅爾的律師表示，蒙泰梅爾2個睾丸當時迅速腫脹，右邊那個腫到跟葡萄柚一樣大。附近急診室醫生檢查後告知蒙泰梅爾他有失去睾丸的風險，因此緊急為他進行手術，「將睾丸爆炸後的碎塊拼湊起來」。

蒙泰梅爾自槍擊事件發生以來接受了物理治療，並持續遭受心理創傷，「每當他見到警察時，他都會回想到『被襲擊』的情景，並再也不想參加抗議活動。」

去年夏天這場抗議活動持續了數日，並演變成警察和抗議者多場暴力衝突。數千人在每晚宵禁中被捕，數十名官員和抗議者受傷，商店和其他商業空間也遭竊跟燒毀。

蒙泰梅爾提到不驚訝洛杉磯警察局認定槍擊事件不違反政策，但仍不免失望表示：「我很難保持理性看待此事。」他希望自身案件能推翻「橡膠子彈無法造成嚴重傷害」的虛假說法，並持續追究洛杉磯警方權責、保護未來的抗議者。