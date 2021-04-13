法國新法案！禁止短程飛機航班 以乘坐火車取代

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導

短程飛機排碳多，法國將改以火車交通取代。法國議會上週六通過新法案，將取消可由火車取代的國內短程飛機航線，藉此加速達成減碳的目標。不過，部分議員認為應進一步規範排放污染較嚴重的航線。

據《獨立報》報導，這次短程國內航班禁令，是法國預計在2030年要將污染減少4成的努力之一。該國工業部長艾格尼絲•潘尼爾•魯納切表示，「我們知道航空業是二氧化碳貢獻來源，因為氣候變遷緣故，我們必須減少污染，相同地，我們也必須支持企業，不要讓它們中途而廢。」

法國政府稍早也宣布，將增加對法國航空公司融資40億歐元資本重組，幫助該公司減緩因疫情衝擊而導致多數航班停飛的衝擊。

《CNN》報導，這次政策受影響的航班，是能在2.5小時內抵達目的地、可由火車取代的路線，與原先提案希望的4小時門檻相較之下明顯縮水，對此，法國運輸部長傑巴里表示，制定4小時門檻確實會衝擊到真正需要航班的地區，因此，才會下修到2.5小時。

不過，連接國際航線的國內航班，並不包括在禁飛的對象內，也就是說，戴高樂機場幾乎沒有受到任何影響。

對此，左派議員丹妮爾•奧博諾認為，政府之所以將4小時門檻取消，是為了留下最會排放溫室氣體的路線，包括從巴黎到尼斯、巴黎到土魯斯以及巴黎到馬賽等3條航班。

即使新冠肺炎疫情讓航空業備感壓力，但許多歐洲國家仍積極希望改以火車取代國內航空運輸，例如奧地利航空就被要求旗下經營的路線之一改以火車取代，以便能達到獲得政府疏困的環境標準。

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