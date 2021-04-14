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天生無陰道 女作家歷經9個月痛苦療程終於撐出陰道

聯合新聞網 / 綜合報導
天生無陰道女子模擬當時打通陰道口的方法(圖右)。圖／取自mamamia
天生無陰道女子模擬當時打通陰道口的方法(圖右)。圖／取自mamamia

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，39歲英國作家亨絲麗（Ally Hensley）患有罕見疾病苗勒管發育不全（MRKH），生來就沒有子宮、子宮頸和陰道。她16歲就診時，醫生告知她如果想要擁有「正常的性生活及女性身體」，就必須「創建」自己的陰道。

亨絲麗當時在手術或擴張治療二擇一，最後選了較無侵入性的後者。亨絲麗解釋她當時在長達9個月「痛苦」的日子裡，每天都會用粉紅色硬管插入只有指甲大小的陰道凹陷處並用力推動，最後終於打通陰道口。

亨絲麗說即使過了23年，她仍牢記當時使用擴張器的姿勢及感受：「每當我練瑜伽做到類似姿勢時，這個記憶還是困擾著我。我身為一個39歲的女人，帶著自己製造的陰道走來走去，感覺很超現實。」

亨絲麗提到自己很幸運，曾有一位朋友願意當她的代理孕母，還嘗試了幾次試管嬰兒療程，但最終她認為擁有小孩並不是她人生規劃中的一部分。

亨絲麗現在成為澳洲非營利組織MRKH Australia的創始人和副總裁，希望讓人們更認識這種疾病，並希望提供患者更安全及友善的空間。

亨絲麗強調人們的過去塑造今日的自己，但過去的經歷並無法定義自己，表示：「我們的生理結構無法決定自己將成為什麼樣的人。」

子宮 代理孕母 罕見疾病 手術

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