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顧客不爽酒館「限時用餐」不給小費 消息一出捐款湧入

聯合新聞網 / 綜合報導
顧客不爽酒館限時用餐不給小費。圖／取自today
顧客不爽酒館限時用餐不給小費。圖／取自today

美國一名紐澤西州顧客到酒館消費時，不滿酒館因COVID-19政策限制用餐時間，最後除了在帳單留下抱怨文，還不願給小費。消息曝光後酒館湧入當地居民捐獻的善款1700美元（約合新台幣48000元）。

美國媒體《今日美國》（USA TODAY）報導，今年2月開幕的格倫布魯克酒館（Glenbrook Brewery）在疫情期間配合該州規定只允許50％佔位、用QR code點餐來確保客戶安全。酒館還限制90分鐘用餐時間以提高翻桌率，該政策在官網上、酒館門口和每張桌子的招牌上都貼有醒目字樣。

本月2日一組4位客人到格倫布魯克酒館消費，服務生在他們坐了約80分鐘後告知他們的用餐時間快到了。最後這桌客人付賬時但給任何小費，在帳單上寫著：「對不起，服務生搞砸了這一切。不要在90分鐘後趕走付錢的客人。」

酒館創意總監奎根（Darren Cregan）表示，當時他們詢問客人是否滿意酒及服務，對方正面回應但最後仍不留小費。奎根補充當天值班服務生是名護理師，她在酒館兼職以支應自己攻讀博士學位。

酒館原本不打算公開此事件，但風聲很快在當地的臉書社團上傳開，附近居民決定捐款支持這家新開的酒館及服務生。

首席釀酒師特拉弗（Heath Traver）感謝人們的善舉，也提到收到善款的服務生計畫只拿一點錢，其餘資金會回饋給社區、其他服務生跟醫護人員。

COVID-19 捐款 疫情 護理師

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