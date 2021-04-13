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她協助戀童癖男友性虐幼童 受害者媽媽痛斥家庭生活被毀

聯合新聞網 / 綜合報導
女子(右)協助戀童癖男友(左)犯案。圖／取自walesonline
女子(右)協助戀童癖男友(左)犯案。圖／取自walesonline

英國媒體walesonline報導，45歲男子科爾默（Michael Colmer）在26歲女友維卡麗（Shannon Vicary）的協助下，2度性虐待幼童並拍攝影片。

警方發現這對情侶在即時通訊軟體裡討論戀童情節，科爾默並傳送自己下體勃起的照片，表示「要對幼童這麼做。」警方還搜出科爾默有600多張包括18個月以下兒童的不雅照片，其中包括受害者的照片。科爾默告訴警察孩子對他有致命的性吸引力。

受害者的母親痛斥這對情侶的行為「摧毀」了她的家庭生活，她的女兒因此必須接受痛苦的身體檢查，自責表示：「我覺得自己是糟糕的父母，因為我不知道發生了什麼事，也無法保護我的女兒。我不明白為什麼這些人對我女兒做了這樣的事情，希望他們永遠不會對其他人下毒手。」

科爾默對性侵犯、拍攝及製作不雅圖片等罪刑認罪。維卡麗則對2項協助兒童性侵犯的罪名認罪。科爾默被判處17年4個月有期徒刑。維卡麗的刑期則延至5月底法院開庭再審。

性侵 情侶

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