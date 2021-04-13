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老醫師88歲仍在看診養家 嘆兩女兒「已中年卻無法自立」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位老醫師已經88歲了，但因為兩位女兒至今無法經濟自立，仍在苦撐著經營診所。醫師示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位老醫師已經88歲了，但因為兩位女兒至今無法經濟自立，仍在苦撐著經營診所。醫師示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

中年失業、啃老，是現代常見的社會問題之一。最近日本媒體就報導，有一位已經88歲的老醫生，卻因為兩位女兒即使中年了仍無法自立，只好拖著年邁的身子勉強工作。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位88歲的醫師山下敏夫（化名），至今仍必須經營著自己開設的診所。山下不是不願意退休，然而逼得他仍得苦撐著繼續看診的原因，是他的兩位女兒。山下膝下共有一位長男，以及兩位女兒。兩位女兒如今也都已經年過50，都在山下自己的診所上班。

然而，這兩位女兒除了在山下的診所之外，就沒有其他工作經驗，甚至連打工都沒試過，所以雖然已經步入中年，社會歷練卻可說幾乎為零。儘管她們也曾經試圖參與職業培訓，但最後也沒有考取對工作有利的證照。也就是說，當山下診所歇業之後，她們將以年過50的高齡失業，且沒有任何足以轉職的一技之長。

山下的長男雖然也是唸醫科，並且在外頭的大醫院上班，但每次談起是否繼承家中診所時，長男總是顯得興趣缺缺。長男過去曾離婚兩次，現在與第三位妻子在一起，孩子剛上幼稚園，可想而知未來將有許多教育上的開銷，因此不願意放棄薪資優渥的大醫院工作，跑來繼承山下營運狀況欠佳的診所。

從事醫業至今，山下自己目前雖然還有6000萬日幣（約相當於新台幣1561萬元）的存款，但其實當初開設診所到現在，林林總總的花費超過3億日幣以上（約相當於新台幣7809萬元），等於只回收約5分之1。而且因為還得支付兩位女兒及女兒子女的費用，整體存款其實是在慢慢變少的。

高齡88歲的山下，知道自己的來日已經不多，認為哪天突然倒下也不是意外之事，但就掛心兩位女兒今後的生計。如今在生命最後一段路，只希望女兒們能盡快找到自立的方法，以免未來抱憾終生。

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