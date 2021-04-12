1200年櫻花紀錄 氣候變遷珍貴指標

日本1200年以來，紀錄櫻花花期的傳統，成為氣候變遷研究的重要資料。今年由於異常溫暖，日本京都櫻花提早開放，為1200年來最早的一次。專家表示，由於櫻花對於溫暖的天氣有高度敏感性，因此全球暖化導致櫻花越來越早開花，而京都1200年的櫻花花期紀錄資料，更是有助於分析千年以來全球氣候變遷的趨勢。

櫻花對溫度敏感

華爾街日報報導，哥倫比亞大學的科學家班傑明．庫克表示，京都的櫻花紀錄不僅歷史悠久，且櫻花對春季溫度有高度敏感性，春天越暖，櫻花越早開，因此對氣候變遷研究非常有用，如今年三月，京都的櫻花開放期創下1200年以來最早的紀錄。

研究團隊表示，從京都的櫻花紀錄來看，從西元後812年到1800年，大約1000年中，櫻花花期相對穩定，但是1800年後，花期突然大幅提前，顯示春季越來越暖，也開始提前來到。庫克表示，春天變暖的原因可能有自然因素，但也和近兩個世紀，工業化和高度都市化而導致熱島效應增強有關。

變暖趨勢加劇

BBC報導，歷史悠久的櫻花花期紀錄過去是由皇室、貴族、僧侶所保存，近代則由各個研究機關保存，如最近大阪州立大學的科學家青野康之就將古老的櫻花花期數據電子化，並發布在網路上供研究使用。

不只是京都，今年日本各地的櫻花花期都提早來到，如東京的櫻花於3月22日盛開，是歷史上第二早的紀錄，而京都在過去100到150年之前，提早開花的趨勢變化最為劇烈。在1850年左右，平均開花期大約落在4月17日，近幾年則落在4月5日，而京都市的平均氣溫也上升了大約3.4度。另外，在美國華盛頓由日本贈送的櫻花，自1921年以來開花期也不斷提早。

賓州大學氣候科學家麥可爾．曼表示，氣候變遷研究除了根據溫度判斷，花期、動物生活樣態也是重要的參考資料，因為動植物對於溫度變化的敏感度相當高，是相當準確的測量標準。

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