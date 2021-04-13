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深山出現樂聲奇蹟！調音師帶古董鋼琴上喜馬拉雅山 師生沉浸在琴聲中

聯合新聞網 / 綜合報導
鋼琴家在100多名學童面前演奏莫扎特的樂曲。圖／取自mirror
鋼琴家在100多名學童面前演奏莫扎特的樂曲。圖／取自mirror

英國65歲鋼琴調音師歐基夫（Desmond O’Keeffe）帶著100年歷史的鋼琴登上印度喜馬拉雅山區海拔超過4公里的小學，讓畢生從未見過鋼琴的師生初次沉浸在樂聲中。歐基夫這項為期13個月的計畫始末，完整呈現在4月英國電影節的參展紀錄片《Piano to Zanskar》裡。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，歐基夫最先遇到一名夢想在喜馬拉雅山教鋼琴的鋼琴老師，在心中埋下這個願望。後來在收了一名歌手蕾（Anna Ray）做調音師學徒後，師徒兩人以「帶鋼琴上喜馬拉雅山」為終極目標，

紀錄片編導在2014年聽聞這個故事，決定跟著歐基夫聯手帶著直立式鋼琴踏上顛沛流離的旅程，終於在兩天長途跋涉後到達一年中被雪覆蓋5個月的喜馬拉雅深山。

當他們抵達目的地，恰好遇到一位在當地教唱歌的鋼琴演奏家娜德勒（Kristina Nadler）。娜德勒於是在100多名學童面前演奏莫扎特的樂曲，直呼過程就像個奇蹟：「孩子聽到這個舊木箱傳出音樂時，眼睛和耳朵都大大地張開。」

歐基夫在3年前離世，蕾則以歐基夫之名於去年成立基金會，繼續支持鋼琴環境永續及醫療保健事業。

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