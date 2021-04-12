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影／不想認帳5折優惠 店員爬出得來速窗口襲擊車上顧客

聯合新聞網 / 綜合報導
得來速點餐遭店員襲擊。圖／取自FB@KXANnews
得來速點餐遭店員襲擊。圖／取自FB@KXANnews

外媒《美國每日郵報》（Daily Post USA）報導，當地一名顧客尼科爾斯（Leskel Nichols）本月6日在德州達拉斯一家速食連鎖店Chicken Express得來速車道點餐時遭店員攻擊，使得尼科爾斯身體受傷且車子損壞。

報導指出，尼科爾斯3月10日在Chicken Express得來速點餐時收到錯誤的餐點，當時店員哈里斯（Chester Harris）承諾他下次消費時可給予50%折扣優惠。

尼科爾斯6日光顧Chicken Express欲折抵50%折扣時，另一名員工約翰森（Christina Johnson）拒絕兌現折扣。先前承諾打折的員工哈里斯現身後，尼科爾斯要求哈里斯提供Chicken Express公司的電話號碼。

最後第3名員工霍爾（Terry Hall）從Chicken Express得來速窗口爬出，揪住尼科爾斯衣服開始攻擊他的身體。且因為霍爾最初緊抓尼科爾斯，讓尼科爾斯無法逃離現場，只能趁霍爾稍微鬆手時疾駛而去。

Chicken Express至今尚未發表聲明。尼科爾斯則委由律師事務所處理此案。

網友Josette Robinson Scott批評霍爾很愚蠢：「不管事情緣由為何，他動手只會讓自己跟其他員工陷入危險。如果對方有槍，搞不好他們就因此被槍殺身亡了，而一切都是因為自己失去理智。」

德州 速食 律師

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