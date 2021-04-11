快訊

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

NASA直升機疑有技術問題 挑戰火星首飛要再等等

中央社 / 華盛頓10日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，由於測試期間發現潛在技術性問題，微型直升機火星首次飛行的日期將延後至少數天。

「創新號火星直升機」（Ingenuity MarsHelicopter）原定於明天首飛，挑戰史上第一次在另一顆星球進行有動力與受控制的飛行。如今日期將延後，最早可能本月14日才能首飛。

NASA昨天針對約1.8公斤重的創新號旋翼進行高轉速測試，由於警示顯示可能出現問題，測試因而提早結束。

NASA在聲明中說：「直升機團隊正在檢視遙測裝置，盼找出並了解問題所在。有鑑於此，他們將重新安排時間進行高轉速測試。」

NASA表示，創新號是「安全、健全的」，且已經把資料傳送回地球。

NASA原本明天打算讓創新號飛行約30秒來替火星探測車「毅力號」（Perseverance）拍照。毅力號於2月18日登陸火星，創新號當時固定在它的底側。

NASA稱創新號這次史無前例的飛行任務風險極高，但可以獲取有關火星環境的珍貴資料。

說這次飛行是場挑戰一點也不為過，因為火星大氣壓力不及地球1%，這代表著創新號旋翼葉片轉速要比地球快上許多才飛得起來。

飛行過後，創新號須將所完成的技術性資料傳輸給毅力號，再由毅力號傳送回地球。

這包括創新號設定好於飛行期間替火星表面拍攝的一張黑白照。

一天之後，一旦創新號的電池充飽，它將傳送另一張照片，也就是用另一部相機拍攝的火星地平面彩色照。

如果飛行任務成功，NASA計劃於4天之內安排另一次飛行。NASA打算於1個月期間安排5次飛行任務，每次的難度都會增加。

NASA希望讓創新號爬升至5公尺，並做橫向移動。

創新號的任務堪稱火星版的「萊特兄弟（Wrightbrothers）時刻」，直升機更戴有萊特兄弟1903年成功完成地表上首次動力飛行時，所駕駛飛機的一小塊布料，用以紀念萊特兄弟這項里程碑。

火星 NASA 直升機

延伸閱讀

NASA創新號火星直升機順利落地 準備首飛

「天問一號」拍攝火星南北半球側面照 呈月牙狀紋理清晰

NASA推太空直升機 首度在火星試飛

地球外首飛！NASA創新號火星直升機4月初展開挑戰

相關新聞

「2021古典樂曲名人堂」 影視及電玩配樂入選量提升

Classic FM日前公布了「2021古典樂曲名人堂」（Hall of Fame）入榜名單，這項活動是開放由一般愛樂大眾們進行投票，選出年度最受歡迎的音樂，而範圍涵蓋了傳統的古典音樂，以及電影、電視影集配樂，還有電玩音樂。

南非情侶度假離奇全裸橫屍浴室 1年後旅館老闆被控謀殺

南非去（2020）年4月發生1宗離奇命案，1對20多歲的情侶去度假期間，雙雙全裸死於農場旅館的浴室地板上。警方到場調查後，發現2人身上無明顯傷痕，死因有待調查，案發足足1年後，案件的毒理學報告終於出爐，證實2人死於一氧化碳中毒，警方曾推測2人的死和燃氣鍋爐故障有關，但日前了考慮數名專家及證人的證供後，拘捕了旅館老闆，並控以2項謀殺罪，但案件細節仍未公開。

戴口罩也可盡情練唱！歌劇排練防疫口罩 舊金山登場

去年夏天，我們看過舊金山歌劇院服裝部疫中求生，將製作戲服的能力轉用於醫療生產，為第一線人員縫製逾萬枚口罩的創舉。

花上百億買達文西畫作 結果買到助手作品

號稱達文西男版「蒙娜麗莎」的畫作「救世主」（Salvator Mundi） 2017年在佳士得倫敦拍賣會上以4.5億歐元...

先跟蹤再殺人的渣男 韓國也有 一次奪走3條命

南韓首爾近日發生一宗兇殺案，一名疑似求愛未遂的25歲男子涉嫌假扮送貨員，闖入蘆原區一戶住所，持刀殘殺屋內3母女，犯案後伴...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。