快訊

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南非情侶度假離奇全裸橫屍浴室 1年後旅館老闆被控謀殺

香港01 / 李納德
馬里（Mari Hoon）和吉恩（Jean Vosloo）在案發時已訂婚，且原訂於今年3月結婚。圖／Mari Hoon臉書
馬里（Mari Hoon）和吉恩（Jean Vosloo）在案發時已訂婚，且原訂於今年3月結婚。圖／Mari Hoon臉書

南非去（2020）年4月發生1宗離奇命案，1對20多歲的情侶去度假期間，雙雙全裸死於農場旅館的浴室地板上。警方到場調查後，發現2人身上無明顯傷痕，死因有待調查，案發足足1年後，案件的毒理學報告終於出爐，證實2人死於一氧化碳中毒，警方曾推測2人的死和燃氣鍋爐故障有關，但日前了考慮數名專家及證人的證供後，拘捕了旅館老闆，並控以2項謀殺罪，但案件細節仍未公開。

案件發生於去年4月，來自南非豪登省的28歲男子馬里（Mari Hoon）和25歲女子吉恩（Jean Vosloo），與1名大學時期的朋友一同到當開普省小鎮許曼斯多普（Humansdorp）的農場過周末，並入住1間旅館。當地傳媒指，馬里與吉恩早已訂婚，原本打算在今（2021）年3月份共諧連理，沒料會踏上死亡之旅。

時發當天，住在同一旅館的朋友在早上見2人遲遲未離開房間，遂入房查看，赫然見到他們赤裸倒在浴室的地板上，已經全無反應，於是馬上打電話報警。

警方到場時，證實2人已明顯死亡，他們身上無明顯傷痕，隨即展開死因調查。法醫去年4月驗屍時，已發現他們吸入不少一氧化碳。警方最初的推測是覺得燃氣鍋爐出現故障，去年4月26日起，警方接觸數名專家及證人，但一直等待毒理報告。當地媒體報導，馬里的父親早前也推測可能是旅館內腐爛的管道洩露煤氣，導致兒子與女友身亡。

事隔1年，終於等到毒理報告出爐，顯示2人都是死於一氧化碳中毒，血液中空氣含量高達70%。警方於當地時間周二（6日）旋即拘捕47歲的旅館老闆凱文（Kevin Pretorius）。雖然不少人推測事件是一場意外，但警方指考慮目擊者及專家們的證詞後，認為案件取得重大突破，目前已指控凱文謀殺，但仍未披露具體細節，包括為何會控以謀殺罪等。凱文被捕後現時獲准保釋，但他至今拒絕就案件發表任何評論。

延伸閱讀：

菲臘親王背後傳奇女人：母親愛麗絲一生漂泊 救援猶太人獲封義人

埃及「失落的黃金城」被埋3千年出土 繼圖坦卡門後重大考古發現

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

「2021古典樂曲名人堂」 影視及電玩配樂入選量提升

Classic FM日前公布了「2021古典樂曲名人堂」（Hall of Fame）入榜名單，這項活動是開放由一般愛樂大眾們進行投票，選出年度最受歡迎的音樂，而範圍涵蓋了傳統的古典音樂，以及電影、電視影集配樂，還有電玩音樂。

南非情侶度假離奇全裸橫屍浴室 1年後旅館老闆被控謀殺

南非去（2020）年4月發生1宗離奇命案，1對20多歲的情侶去度假期間，雙雙全裸死於農場旅館的浴室地板上。警方到場調查後，發現2人身上無明顯傷痕，死因有待調查，案發足足1年後，案件的毒理學報告終於出爐，證實2人死於一氧化碳中毒，警方曾推測2人的死和燃氣鍋爐故障有關，但日前了考慮數名專家及證人的證供後，拘捕了旅館老闆，並控以2項謀殺罪，但案件細節仍未公開。

戴口罩也可盡情練唱！歌劇排練防疫口罩 舊金山登場

去年夏天，我們看過舊金山歌劇院服裝部疫中求生，將製作戲服的能力轉用於醫療生產，為第一線人員縫製逾萬枚口罩的創舉。

花上百億買達文西畫作 結果買到助手作品

號稱達文西男版「蒙娜麗莎」的畫作「救世主」（Salvator Mundi） 2017年在佳士得倫敦拍賣會上以4.5億歐元...

先跟蹤再殺人的渣男 韓國也有 一次奪走3條命

南韓首爾近日發生一宗兇殺案，一名疑似求愛未遂的25歲男子涉嫌假扮送貨員，闖入蘆原區一戶住所，持刀殘殺屋內3母女，犯案後伴...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。