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追女不成計畫滅門殺3人 冷血韓男伴屍3天遭逮後露臉道歉

聯合新聞網 / 綜合報導
金泰賢上月假扮成送貨員，狠心殺死3位母女，昨被移送地檢署時露出正臉道歉。圖擷自Youtube
金泰賢上月假扮成送貨員，狠心殺死3位母女，昨被移送地檢署時露出正臉道歉。圖擷自Youtube

南韓近日發生一起兇殺案，24歲男子金泰賢（김태현）闖入蘆原區公寓，假扮成送貨員，並持刀殺害屋內的3位母女，而金泰賢在殺人後，還伴屍3日，期間照常喝酒、吃飯，行徑相當冷血。南韓警方昨將他移送地檢署，讓金泰賢露出正臉，向媒體發表「道歉」，雖下跪道歉，但他語氣平淡，不少網友也直呼「雞皮疙瘩掉滿地」。

根據「朝鮮日報」等韓國媒體報導，金泰賢是透過線上遊戲認識25歲女子，兩人後來發展不錯，也有約出來見面，但事後鬧得不愉快，不歡而散。金泰賢便心生怨氣，籌劃殺人計畫，更改帳號名字與女子持續聯絡，長期跟蹤對方行蹤，掌握女子在家時間、住家地址，並在上月23日偽裝成送貨員，先殺害獨自在家的女子妹妹，再殺害事後返家的女子媽媽和該名女子。

金泰賢殺人後仍繼續待在女子家中，對屍體不以為意，照常生活，直到死者友人察覺不對勁報警後，才揭穿兇殺案。不少南韓國民在青瓦台請願網站要求公開金泰賢的容貌，南韓警方綜合考量後，認為金泰賢為明顯預謀犯案，目前證據明確，決議未來金泰賢面對媒體時都不能遮住臉部。

金泰賢被移送地檢署時，也拿下口罩。他表示，自己罪大惡極，對被害者一家感到抱歉，並下跪致歉，不過他語氣平淡、面無表情的態度，也讓許多網友直呼其相當冷血，甚至現場也聚集不少民眾，對金泰賢怒吼，要求他下地獄。

殺人 南韓

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