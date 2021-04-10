聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／救火「轟」一聲房屋瞬間倒塌 打火英雄遭活埋釀5死
消防員是一個風險極高的職業，許多災難現場危機四伏，即使是負責救災的專業人員，都不一定能確保現場是否安全。最近泰國更是發生一起火警而引發的悲劇，造成救難人員的離世。
根據日本媒體「日テレNEWS24」報導，泰國曼谷在本月3日發生一起火警，一棟三層樓高的建築起火燃燒，其中有半邊更是在救火時便已經燒得焦黑。就在消防員急忙來到現場滅火的時候，突然響起一聲巨響，只見房屋就這麼「轟」的一聲瞬間坍塌，揚起大量灰塵。
其中一位在場協助救火的目擊證人表示「正當對大家對著陽台噴水的時候，總感覺哪裡怪怪的，沒想到眼前的建築物就這麼瞬間倒塌。雖然好幾個人有逃跑掉，但拿水管的人沒能跑掉，沒受傷算我走運」。也有消防隊員稱「聽到什麼東西壞掉的聲音，整間房屋就倒塌了」。
由於在房屋倒塌的當下，仍有民眾受困在建築內，更還有進入屋中救災的消防隊員，因此他們也都因此被埋在瓦礫堆中。雖然消防員馬上加派人手進行搜救，不過根據當地媒體透露，最後仍造成民眾1人、消防隊員4人的死亡悲劇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言