影／救火「轟」一聲房屋瞬間倒塌 打火英雄遭活埋釀5死

消防員是一個風險極高的職業，許多災難現場危機四伏，即使是負責救災的專業人員，都不一定能確保現場是否安全。最近泰國更是發生一起火警而引發的悲劇，造成救難人員的離世。

根據日本媒體「日テレNEWS24」報導，泰國曼谷在本月3日發生一起火警，一棟三層樓高的建築起火燃燒，其中有半邊更是在救火時便已經燒得焦黑。就在消防員急忙來到現場滅火的時候，突然響起一聲巨響，只見房屋就這麼「轟」的一聲瞬間坍塌，揚起大量灰塵。

其中一位在場協助救火的目擊證人表示「正當對大家對著陽台噴水的時候，總感覺哪裡怪怪的，沒想到眼前的建築物就這麼瞬間倒塌。雖然好幾個人有逃跑掉，但拿水管的人沒能跑掉，沒受傷算我走運」。也有消防隊員稱「聽到什麼東西壞掉的聲音，整間房屋就倒塌了」。

由於在房屋倒塌的當下，仍有民眾受困在建築內，更還有進入屋中救災的消防隊員，因此他們也都因此被埋在瓦礫堆中。雖然消防員馬上加派人手進行搜救，不過根據當地媒體透露，最後仍造成民眾1人、消防隊員4人的死亡悲劇。