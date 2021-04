畫家千萬大作遭路人「塗鴉三筆」 網友反聲援大讚：現代藝術

《誰殺了大個子》(City of Lies)2018年底時就在義大利的電影節舉行首映,但正式上映日期不斷延遲,到今年3月才終於在美國上映。這部改編自真實事件的電影,由三度入圍奧斯卡最佳男主角的強尼戴普(Johnny Depp),與憑《最後的蘇格蘭王》(The Last King of Scotland)拿下金獎影帝的佛瑞斯特惠特克(Forest Whitaker)雙掛頭牌,因強勁的卡司與其所描述的爭議歷史事件受到注目。

2021-04-09 10:11