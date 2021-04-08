菠蘿蜜製成豬肉 吸引亞洲龐大市場

水果可製成豬肉，且已經成功打入新加坡餐廳。新加坡一家新創公司以東南亞盛產的水果菠蘿蜜作為原料，製成口感像豬肉的植物性肉類商品。目前已在新加坡多家餐廳被使用，今年還打算推出料理包，供消費費者選擇，希望擄獲更多亞洲老饕的胃口。

平衡供需

據《CNBC》報導，在2018年成立的Karana旗下的手撕豬肉產品，是採用來自斯里蘭卡小農種植的菠蘿蜜、油與鹽製成，不含任何加工原料或防腐劑。創辦人丹•里格勒表示，亞洲植物性肉類需求正在成長，而且為亞洲菜設計的替代肉類供需並不平衡。目前全球一半的豬肉是在亞洲生產與食用，其中最大需求來自中國。

過去菠蘿蜜因為具備扎實的纖維質地與像肉的特質，因此，常見於東南亞素食菜餚，Karana透過不用化學物質的機械流程，將尚未熟透的菠蘿蜜變成碎狀像肉的產品，讓廚師與消費者方便利用。里格勒指出，「我曾經對素食抱持懷疑態度，一輩子都在吃肉，但我已經完全改變了。」

永續飲食

亞太優質食品協會代表彌爾兒•戈斯克表示，由於對食物安全與營養的重視，亞洲替代肉需求正在成長，而且傳統工廠化養殖也具備環境衝擊。她表示，「畜牧業是目前地球上最緊迫的環境挑戰來源，包括空氣污染、水污染、水資源短缺與生物多樣性的消失。」

《SG Magazine》報導，里格勒表示，之所以使用菠蘿蜜除了其口感之外，永續性也是原因之一。他指出，「菠蘿蜜是一種超高效率的作物，高產量而且耗水較少。」

Karana目前已打入新加坡9間餐廳，其產品被使用在水餃、鍋貼、咖哩餃與叉燒包及蝦卷等菜餚中。該公司接下去還將進軍香港並預計今年將在超市與零售店推出料理包。

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