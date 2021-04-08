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鳥類友善咖啡 成綠能產品新寵

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
鳥類友善咖啡雖然還有發展空間，但專家持樂觀態度，認為會是未來綠能產品市場的新寵。（Photo from網路截圖）
鳥類友善咖啡雖然還有發展空間，但專家持樂觀態度，認為會是未來綠能產品市場的新寵。（Photo from網路截圖）

種植咖啡也可以兼顧生物保育。由於大量集約式種植咖啡，會佔據鳥類的棲地，影響鳥類繁衍，不過隨著公平貿易和有機環保的意識崛起，近期有不少中南美洲的咖啡農提倡「鳥類友善」咖啡，一改以往集約化管理的咖啡農場，採取分散在樹冠陰影處種植的策略，保留鳥類正常的棲地。不過專家認為，鳥類友善咖啡的認知度還不普及，需要靠更多的公眾教育來推廣。

集中日照影響鳥棲息

Inverse報導，公平貿易咖啡已經盛行多年，主要是為了維護咖啡農的權益，避免血汗勞工，而近期市場上開始出現「鳥類友善」的咖啡，希望推廣咖啡應在不破壞鳥類棲地的前提下種植。

歷史上，咖啡應分散種植在大樹的樹冠下陰影處，這樣才不會影響到鳥類的棲地，然而中南美洲和加勒比海大多數農場，為了增加產量，將咖啡農場變為集約式管理，並且實行全日照種植，導致大量鳥類棲地被破壞。康乃爾大學鳥類實驗室的教授阿曼達．羅德瓦爾德教授表示，一但鳥類失去棲地，就更難成功繁衍。

不過因為環保意識崛起，越來越多咖啡農回歸傳統種植方式，與鳥類共存，即使生產成本較為高昂，但重視環保的消費群體也越來越大，因此專家估計鳥類友善咖啡很快就能成為綠城產品市場的新寵。

購買鳥類友善咖啡

Study Finds報導，鳥類友善咖啡除了面向一般具有較高環保意識的消費者，還希望能藉此把咖啡推銷給愛鳥人士。統計指出，近年賞鳥在歐美蔚為流行，僅在美國，累計至今超過4500萬人參與過賞鳥活動，而賞鳥人士往往也會在乎購買的產品是否對鳥類生態友善。

研究小組針對900位有喝咖啡習慣的賞鳥人士調查，結果顯示，只有9%的賞鳥人士購買過鳥類友善咖啡，最大原因是該類產品認知度還不高，以及鳥類友善咖啡的認證機制尚不明確，不過受調者對於此產品大多持樂觀看待。

主研究者艾莉西亞．威廉姆斯表示，若要推廣鳥類友善咖啡，首先要教育大眾咖啡種植和鳥類生態之間的交互影響，也需要一套明確的認證機制，讓消費者買得安心。

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