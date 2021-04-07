火星也有彩虹？毅力號一張影像引發網友熱烈討論

美國航太總署（NASA）近日公布毅力號火星探測車傳回影像，其中一張照片狀似火星出現驚人的彩虹，但科學證據指向火星不該有彩虹，促使大批網友展開熱烈討論與提出各種推論。

在地球上，當陽光遇到正確的大氣條件，光照射到半空中的各個水滴，就會在天空形成彩虹。火星的大氣則乾冷又稀薄，影像出現真正彩虹的可能性不大。Reddit有網友推測，毅力號其實是拍到「塵虹」（Dustbow），即反射光線的是塵粒、而非水滴。

另有網友找出2015年一次跟NASA成員的「AmA」（Ask me anything），指NASA火星計畫辦公室首席科學家祖瑞克（Rich Zurek）曾提到，雖然火星沒有水滴，但在極點觀察到雪，因此有可能出現「冰虹」（Icebows）。

不過，最受網友支持的論點則指「火星彩虹」是偽影（artifact）引起的，亦即隨機光線進入鏡頭內部後隨機色散，造成類似於相機「鏡頭眩光」（Lens flare）的效果。

NASA太陽系探索計畫執行主管雷佛瑞（Dave Lavery）接受富比士（Forbes）採訪時，表達他同意這個論點，「這絕對不是彩虹…就只是相機鏡頭內部反射而已」。

按雷佛瑞說法，當時探測車幾乎位於機智號直升機正北，在火星當地太陽日下午2時左右拍照時，Hazcam相機正看著幾乎正南。他還補充指出，這些都是雜散光干擾相機光學的主要條件。