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距今4千年 描繪歐洲最古老的3D地圖

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
標示出古代歐洲最古老的3D地圖現身，年份約是4千年前的青銅時代早期。(photo via Youtube影片截圖 from channel of World Tech)
標示出古代歐洲最古老的3D地圖現身，年份約是4千年前的青銅時代早期。(photo via Youtube影片截圖 from channel of World Tech)

考古學家與歷史學家常透過挖出的平面地圖，研究古代王朝與遺跡，但有聽過古代製作3D地圖嗎？考古學家日前表示，在一個2014年在法國古城地窖發現的石頭雕版上，分析出可能是最古老的歐洲3D地圖，研究得出石板年份可追溯到4千年前的青銅時代早期，上面雕塑地點是法國西部的布列塔尼地區，從上面刻畫的奧代河地區發現準確度達8成。

距今4千年前

過去史學家透過史前遺址發現的地圖或遺跡，探勘古代社會留下的古物，通常發現的考據都是平面地圖，但根據《每日郵報》報導，近期法國史前學會公報研究指出，他們發現一個史上最古老的歐洲3D地圖，石板長度為2公尺、寬為1.5公尺，記錄了法國西部布列塔尼半島地區，據信能追溯到西元前1900年左右，距今約有4千年歷史，當時歐洲還是青銅時代早期。

研究人員表示，這個地圖是用聖貝萊克板岩為底，據考古資料首度於1900年被發現，而後被遺忘了一個世紀之久，被當成一個不重要的古物，石板在期間多次被移動，在1924年被移到國家古物博物館，又被送到克努茲古堡（Châteaude Kernuz）的護城河下地窖，隨後在2014年才重見天日，並被認為上面的標記與雕刻很可能有別樣意義。

準確度達8成

據《英國廣播公司》報導，他們發現石板上一直出現重複的圖騰與線條，考古專家尼古拉斯表示，全世界有很多古老石頭都刻有圖騰，但一般來說不算是地圖，上面未能解釋標誌、無法標示相對距離，而這次的石板上卻發現以特定比例繪製區域，這才符合地圖的定義。

尼古拉斯更補充最重要的部分，石板上以清楚描繪出奧代河附近區域，以壓痕顯示奧代河山谷，以線條交叉描繪出河流覆蓋區域，對比實際地理位置，在河流附近18英里的區域準確度居然高達8成，所以被認為是古代歐洲最有年份的3D地圖。此外，尼古拉斯推測，石板應該是當時位於布列塔尼地區的小國王標示出自己統治的領地，他認為這有助於理解當代社會背景，說明早在4千年前就有製圖概念、製作相對關係明確的地圖。

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