性觀念偏差擴大 美、英重審校園性侵

校園性侵已成為英、美校園普遍現象，兩國將採取相關措施及法案修正。據非政府組織搜集的資料顯示，因網路色情資料擴散而造成的性關係偏差，使得英、美校園對年輕人已經不再安全，並已引起英、美教育部的重視。

性觀念偏差

所有人的邀請（Everyone's Invited）組織為英國反強姦運動組織，其網站已搜集了超過8000項校園性侵指控，組織創始人索瑪．薩拉指出，「強姦文化」是學校普遍存在的問題，網站搜集的案例中，有多名受害者來自同一學校或社團。

此外，據《英國廣播公司》報導，致力於性侵案件調查的英國首席警官西蒙・貝利指出，網路上的色情內容造成了這樣的變化，並使人們對正常的性關係的理解正逐漸產生偏差。

薩拉更指出，校園性侵犯甚至已經「正常化」，遍及所有學校，大學和社會。另一方面，美國總統拜登於去年5月也曾提到，「大學校園對我們國家的年輕人來說不太安全」，並於今年3月特別要求教育部徹查性歧視政策。

英、美正視校園性侵

所有人的邀請組織網站已引起英國教育部關注，該國教育部長加文・威廉姆森透過推特表示，學校不該成為不安全的環境，更遑論性虐待的案發地點，「任何令人作嘔的行為的受害者」都應向他們信任的人，如老師、家庭成員或警察提出疑慮，並承諾「我們將採取適當的行動。」

美國教育部近日也開始重新討論校園性侵相關聯邦法規，《美聯社》指出，一封教育部寄給所有大學院校的信件中提到，目前正規劃對校園性侵相關聯邦法案進行公開聽證。

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