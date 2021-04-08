街頭表演被路人噓「爛透了別唱」 她高EQ回應網友大讚

美國紐約街頭藝人娜莎（Nahscha）日前在地鐵站表演時，遇到一名搭手扶梯的女性路人朝她大喊：「妳的聲音很糟，別再唱了。」接著對娜莎比大拇指朝下的倒讚，娜莎在嘲笑下依然微笑回應：「謝謝。」

娜莎將這段經歷分享在她的社群平台，至今已有超過880萬觀賞人次。娜莎表示自己不是為了博取同情才上傳影片，而是希望人們對別人口出不必要、粗魯、仇恨、屈尊的評論之前先思考一下：「你永遠都不知道人們經歷了什麼。請盡力散發正能量並保持友善。因果報應是真的，沒人喜歡霸凌者。」

許多網友聲援娜莎，網友dontgothere.tv認為人們言行反應自身的狀態，直言這位批評娜莎的路人：「心中一定充滿不安感跟仇恨。」網友mudit也說：「這個人一定是忌妒妳的才華，妳唱得很棒，請繼續散播好聽的聲音。」

但網友hunty提到：「如果妳要在公開場合演出，就要能接受批評，而不是抱怨這件事。」網友ea也指出：「妳不能要求每個人都喜歡妳的演出，每個人都能表達自己的意見。」