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全球雨林消失可觀 幸東南亞減緩

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
由於樹木會吸收排碳，砍伐森林對降低氣候變遷會造成嚴重影響。 (Photo by Big Cypress National Preserve on Flicker under Creative Commons license)
由於樹木會吸收排碳，砍伐森林對降低氣候變遷會造成嚴重影響。 (Photo by Big Cypress National Preserve on Flicker under Creative Commons license)

去年熱帶森林消失面積約等於一個荷蘭大小。美國保護森林機構公布最新研究，2020年全球雨林消失面積持續擴大，遭到砍伐面積大小為過去20年第三高，其中又以巴西境內森林消失面積最多。不過，印尼與馬來西亞等地則因為政府嚴格執法，國內雨林消失面積已持續減少。

據《全球銀行與金融評論》報導，全球森林觀察與馬里蘭大學調查發現，2020年全球原始森林消失面積為420萬公頃，相當於一個荷蘭國土面積大小。原始森林消失在2016與2017年都創下新高，但去年則又比2019年增加12%，因此產生的碳排放相當於5.7億輛車年度排碳量。

至於毀林原因則包括擴張農業、野火、採礦及人口成長。對此，研究人員彌凱拉•維塞表示，「整個熱帶地區持續地毀林，確實令我們感到擔憂。」

原始森林消失面積最多為巴西，面積為170萬公頃，其次為剛果民主共和國，為49萬公頃，第三則是27.6萬公頃的玻利維亞。

不過，擁有全球第三大熱帶森林及最大棕櫚種植國的印尼，排名則從第三名降至第四名，消失面積為27萬公頃，已連續第4年出現下降，原因在於政府政策、執法與土地權力改善，以及使用科技處理森林大火。另外，鄰近的馬來西亞國內森林減少也第4年出現減少，去年消失面積7.3萬公頃，排名第9位。

《半島電視台》報導，報告也指出，去年整個熱帶原始森林消失面積為420萬公頃，消較前1年增加12％，但整個熱帶地區包括森林與植被的森林覆蓋面積消失高達1,220萬公頃，主要原因是發展農業。不過，極熱與乾旱引發的大火也吞噬了澳洲、西伯利亞與亞馬遜內部的森林。

研究人員弗朗西絲•西摩表示，「這些消失就是氣候緊急情況、生物多樣性危機與人道災難，以及經濟機會的失去。」

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