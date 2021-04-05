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常搭飛機者佔少數 環團支持多課稅

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
統計發現，全球飛行常客僅佔總人口少數。(Photo by Matthew Hurst on Flicker under Creative Commons license)
統計發現，全球飛行常客僅佔總人口少數。(Photo by Matthew Hurst on Flicker under Creative Commons license)

少數人花錢搭飛機，卻造成地球受害，環團呼籲課重稅協助減碳。英國關注氣候機構公布最新報告，綜觀各國，飛行常客僅佔當地人口少數，例如英國當地7成的航班僅由不到2成的有錢民眾搭乘。對此，環團組織贊成對常客課稅並禁止飛行里程等變相鼓勵搭乘的制度。

搭機者排碳多

據《BBC》報導，Possible組織指出，在英國，7成的航班是由15%人口搭乘，57%的人從未搭飛機出國過。在美國，12%的人貢獻全國66%的航班，加拿大則是22%的人搭乘73%航班，中國則是5%的人佔據4成的航班，印度1%的人口，佔去45%航班。對此，英國氣候變化委員會建議應對這些飛行常客課稅。

Possible代表愛麗西亞•瓦靈頓表示，「這次報告顯示出各國相同的不平等現象。當最貧窮的族群受到氣候暖化影響時，高碳生活型態的好處卻由少數人享受。」

綠色和平執行長約翰•索文指出，「對飛行常客課稅是好的主意，但我們也必須關注飛行里程制度，因為後者鼓勵常客更常搭飛機。」

1%人口貢獻一半排碳

《衛報》報導，這次報告指出，在2018年，全國飛行污染排放量最高國家為美國、中國與英國，英國與澳洲每人飛行製造污染僅次於新加坡、芬蘭與冰島。

去年一項報告也指出，飛行常客的超級污染製造者僅佔全球總人口1%，但卻貢獻2018年航空業碳排放一半，全球近9成人口當年從未搭過飛機。

對此，國際航空運輸協會執行長麥可•吉爾表示，「課稅已經證實對解決污染沒有效果，相反的，重點應針對降低飛行的二氧化碳影響，同時讓民眾能利用飛機洽公或家庭出遊。」

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英國 碳排放

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