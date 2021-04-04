快訊

憲兵隊女上兵搭太魯閣號遇難 警備車明迎靈回台南

飛行傘空降九族文化村惹議 園方爆氣：非首次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

復活節9個AV女優COSPLAY兔女郎 三上悠亞令Fans眼前一亮

香港01 / 奶茶妹
奏音花音及小野六花都扮成兔女郎。香港01提供
奏音花音及小野六花都扮成兔女郎。香港01提供

復活節到了！三上悠亞、波多野結衣、橋本有菜齊齊cosplay兔女郎陪大家過節，有性感高冷的兔女郎，也有可愛小性感的小黑兔，三上悠亞更變成王道偶像兔，令fans眼前一亮。

復活節除了有連假、復活蛋及復活兔之外，又點少得兔女郎XD，一眾AV女優自然不會缺席，齊齊Cosplay成不同風格的兔仔，可愛、性感、高冷、小惡魔應有盡有，陪大家過一個不一樣的復活節。

早前情人節這大日子，陪我們渡過無數個寂寞晚上的女優們，又怎會缺席呢？她們在TWITTER上載了女友感MAX的照片，大家可以盡情代入，幻想一下，一早醒來看到的，是她可愛的眠臉蛋；一泊二日時她的回眸一笑；或者在床上玩手機時不經意的小性感......

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？

對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

延伸閱讀：

桃乃木香奈19個故事　正面擊敗全盛三上悠亞、跟米津玄師有段情？

寒流女老是常出現、中指女神專心打工　7個IG素人女神現在怎麼了

文章授權轉載自香港01》

復活節 女優 福岡 香港

相關新聞

NASA創新號火星直升機順利落地 準備首飛

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，「創新號」（Ingenuity）迷你火星直升機已順利落在火星表面，準備展開首...

復活節9個AV女優COSPLAY兔女郎 三上悠亞令Fans眼前一亮

復活節到了！三上悠亞、波多野結衣、橋本有菜齊齊cosplay兔女郎陪大家過節，有性感高冷的兔女郎，也有可愛小性感的小黑兔，三上悠亞更變成王道偶像兔，令fans眼前一亮。

埃及木乃伊大遊行！22具國王、女王遺體搬家

埃及首都開羅3日舉行盛大的木乃伊遊行，22位古埃及國王和女王遺體製成的木乃伊，搭乘金色花車，從埃及博物館（ Egypti...

不會染疫的AI機械人已取代農夫？果園準確穿梭 秒計出成熟度

2020年新冠肺炎肆虐全球的疫情，可說是徹頭徹尾的改變了全體人類生活，除了到哪裡都擔心會受到感染之外，群聚感染的疑慮也導致農業層面上，面臨了人力短缺的狀況，而如今，機器人與AI智能工具的導入，成為一線曙光，看似能解決這樣的窘境，且目前已經有成功的案例誕生。

配樂大師久石讓 將擔任日本世紀交響樂團首席客席指揮

配樂大師久石讓將從今年四月起開始擔任位於大阪的日本世紀交響樂團（Japan Century Symphony Orchestra）的首席客席指揮一職，任期為三年。

越南超越韓國 首度成為日本第2大外國人族群

越南人超越韓國人，首度成為日本第2大外國人族群。分析認為，日本公司在越南的勢力不斷成長，年輕一代越南人赴日本念書或修習技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。