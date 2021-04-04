復活節9個AV女優COSPLAY兔女郎 三上悠亞令Fans眼前一亮

復活節到了！三上悠亞、波多野結衣、橋本有菜齊齊cosplay兔女郎陪大家過節，有性感高冷的兔女郎，也有可愛小性感的小黑兔，三上悠亞更變成王道偶像兔，令fans眼前一亮。

復活節除了有連假、復活蛋及復活兔之外，又點少得兔女郎XD，一眾AV女優自然不會缺席，齊齊Cosplay成不同風格的兔仔，可愛、性感、高冷、小惡魔應有盡有，陪大家過一個不一樣的復活節。

早前情人節這大日子，陪我們渡過無數個寂寞晚上的女優們，又怎會缺席呢？她們在TWITTER上載了女友感MAX的照片，大家可以盡情代入，幻想一下，一早醒來看到的，是她可愛的眠臉蛋；一泊二日時她的回眸一笑；或者在床上玩手機時不經意的小性感......

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？

對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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文章授權轉載自《香港01》