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NASA創新號火星直升機順利落地 準備首飛

中央社 / 華盛頓3日綜合外電報導
NASA宣布，「創新號」（Ingenuity）迷你火星直升機已順利落在火星表面，準備展開首趟飛行。 美聯社
NASA宣布，「創新號」（Ingenuity）迷你火星直升機已順利落在火星表面，準備展開首趟飛行。 美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，「創新號」（Ingenuity）迷你火星直升機已順利落在火星表面，準備展開首趟飛行。

法新社報導，僅1.8公斤重的創新號原先被固定在2月18日登陸的火星探測車「毅力號」（Perseverance）腹部。

NASA的噴射推進實驗室（Jet PropulsionLaboratory）今天在推特發文表示：「火星直升機確定著陸！它今天從毅力號的腹部完成最後10公分下降，順利登陸火星表面，結束它跟著這架火星探測車的4億7100萬公里航程。」

「它的下個里程碑？安然度過夜晚。」推文還搭配一張照片，顯示毅力號已遠離著陸的創新號和它的「機場」。

創新號原本靠毅力號的電力系統供電，如今將只能靠自備電池讓不可或缺的加熱器維持運作，以免機上未受防護的電子零件在火星夜間酷寒低溫下結凍或爆裂。

NASA噴射推進實驗室火星直升機計畫首席工程師巴拉雷姆（Bob Balaram）昨天在更新訊息中表示：「火星夜間溫度最低可達攝氏零下90度。這具加熱器讓（直升機）內部保持攝氏7度，以度過火星夜晚的酷寒。這個溫度相當足以保護電池和一些較脆弱的電子零件免於在非常寒冷的溫度下受損。」

巴拉雷姆還表示，創新號的團隊將在未來幾天檢查這架直升機的太陽能板是否正常運作，還將替它的電池充電，準備在首次飛行前測試它的發動機和感測器。根據NASA噴射推進實驗室的推文，創新號預計本月11日以後嘗試首次飛行。

由於火星大氣密度只有地球的1%，使得直升機起飛較困難；但火星重力只有地球的1/3，有助減輕升空難度。

創新號首趟飛行將以每秒1公尺速度爬升3公尺，在空中盤旋30秒後降回火星表面。這架直升機飛行過程中將拍攝高解析度相片，目前已安排本月最多5趟難度逐漸升高的飛行任務。

火星 直升機 NASA

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