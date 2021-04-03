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北韓重開飛北京航班 南韓發現中朝邊境有變化
在南韓外交部長鄭義溶4月2日啓程訪問中國之際，南韓發現近期中朝邊境封鎖措施緩和跡象明顯，北韓高麗航空重開平壤飛北京航班。
據韓聯社4月2日報道，南韓統一部高官接受採訪時提到，中朝邊境的封鎖措施呈持續緩和跡象，近期更為明顯，這位高官通過北韓媒體消息以及中朝邊境民間團體的傳言做出上述判斷。同時強調，鑑於近期中朝邊境封鎖措施的緩和跡象較為明顯，南韓民間團體的對北韓人道主義援助有望重開啟。
此外，北韓高麗航空官網的航班訊息顯示，4月1日和4月2日執飛平壤至北京的航班，因新冠肺炎（COVID-19）疫情停飛一年多的平壤北京航線重啟備受關注。
值得一提的是，南韓外交部長鄭義溶4月2日啓程訪問中國前表示，為推動朝鮮半島和平進程取得進展，與中方的合作非常重要，需要中方繼續為此發揮建設性作用。
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文章授權轉載自《香港01》
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