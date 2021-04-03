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戶戶送愚人節玩笑挨轟 用戶收天價外賣單嚇到「差點中風」

香港01 / 洪怡霖／報導
美食外賣平台戶戶送。 路透社資料照
美食外賣平台戶戶送。 路透社資料照

美食外賣平台戶戶送法國（Deliveroo France）4月1日愚人節向某些用戶發出收據，指其訂購幾百歐元的薄餅。其中一名網友表示，從未點過這份外賣的自己收到巨額賬單後險些中風。戶戶送其後在Twitter致歉。

英國廣播公司（BBC）2日報道，數以千計的法國用戶在愚人節當天收到由戶戶送寄來的確認訂單電子郵件，訂單總額超過450歐元（約1萬5新台幣），上面有顧客的名字和「出色的選擇」（Excellent choice）字樣。

戶戶送還在郵件中稱，作為獎勵，免費向忠實用戶提供50包辣椒醬。戶戶送其後透過Twitter和郵件稱：「我們確認那只是一個愚人節玩笑，你可以訂購自己挑選的薄餅來享受夜晚。」

戶戶送出奇招討用戶歡心，卻很少人感受到這間公司的幽默。不少人在社交媒體對這件事表達憤怒。其中一名網友說，沒點外賣的他收到這份38件薄餅總額466歐元（約15,640新台幣）的單據後「幾乎中風」。還有許多人稱，收到郵件後驚慌失措，嘗試打電話到銀行阻止付款。

延伸閱讀：

4月1日愚人節由來與曆法有關？　重溫五個經典惡作劇

戶戶送調查：78%港人每周至少叫一次外賣　去年月均消費逾1300元

文章授權轉載自《香港01》

愚人節 美食外送

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