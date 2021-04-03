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日本中學「暗黑校規」要學生解襯衫、強脫內衣 律師轟：侵害人權

聯合新聞網 / 綜合報導
福岡縣律師會調查，發現福岡許多學校有內衣相關的儀容規定，還會以檢查內衣的名義要求學生解開襯衫，不合規定者甚至會被強迫當場脫下內衣。示意圖擷取自youtube
福岡縣律師會調查，發現福岡許多學校有內衣相關的儀容規定，還會以檢查內衣的名義要求學生解開襯衫，不合規定者甚至會被強迫當場脫下內衣。示意圖擷取自youtube

過去許多高中以下層級的學校，都曾嚴格規定髮禁、服裝儀容等項目。如今學風日漸開放，強調學生人權與自主性之下，這些校規也都慢慢退出校園。不過就在日本，近日卻傳出仍有許多學校，還保持著不合時宜的校規，甚至還有檢查為名義的騷擾事件發生。

根據日本媒體「西日本電視台」報導，福岡縣律師會在2020年針對福岡的市立中學校進行調查，發現許多學校的校規裡頭，仍然有著不合時宜的規定，如髮型不能太過張揚，禁止「底切頭」之類的流行髮型、和服儀的相關規範。其中最令學生不滿的，就屬於「內衣」上的限制。

報導指出，部分學生與家長反應，校方人員會借著服裝儀容的名義，要求學生門在走廊站成一排，解開襯衫進行檢查。又或者將男女學生集合到體育館，一一檢查他們的內衣的顏色。甚至有違反校規的學生，被強迫當場脫下內衣，也有遭到男性教師訓誡的女學生身心受創，因此開始逃避上學。

律師後藤富和指出，針對內衣的檢查，完全是在侵害學生人權，必須立刻廢止。其他如禁止底切頭之類的，就算請老師解釋，他們也無法說明出禁止底的意義何在。如果不能做出合理性的說明，那麼這樣的校規當然也得改正。福岡縣、市的教育委員會，也將再四月過後開始檢討各校校規。

律師質疑，就算詢問老師為何禁止底切頭（圖右白襯衫男子髮型），恐怕也答不出合理回答。圖擷取自youtube
律師質疑，就算詢問老師為何禁止底切頭（圖右白襯衫男子髮型），恐怕也答不出合理回答。圖擷取自youtube

除了福岡之外，日本媒體「每日新聞」也報導，佐賀縣內有14所國高中仍有「內衣需為白色」的規定，還有3所學校要求頭髮並非黑色的學生，必須提出「天然毛色證明書」，證明自己沒有染髮。

其他還有「禁止住在朋友家」、「書包上的裝飾只能放1個」、「只能在穿外套時披圍巾」、「上下學時禁止使用陽傘」、「禁止在校內使用毛毯」等等，都被認為是過時的「暗黑校規」，預計將在今後進行檢討改正。

日本 服儀 人權

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