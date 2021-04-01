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愚人節由來大公開！ 重溫5經典惡作劇：YouTube也調皮

香港01 / 撰文／成依華
YouTube官方曾在2013年開玩笑說要關閉網站。 圖擷自YouTube
YouTube官方曾在2013年開玩笑說要關閉網站。 圖擷自YouTube

4月1日愚人節是西方傳統節日，這個源於歐洲的節日，究竟從何而來？又為何是4月1日？原來歷史學家對愚人節的由來也沒有定論，但不少學者都認為與法國1582年更改曆法事件有關。現代愚人節已經「普及」全球，每年都有企業參與其中、大開玩笑，但也有玩出過危機。

愚人節由來

不少歷史學家認為愚人節的由來與法國更改曆法有關，古時候法國人在4月慶祝新年，至1582年，教皇格列高利十三世（Pope Gregory XIII）頒布新曆法，新年變成1月1日，法國也宣布採用新曆法，但由於當時通訊不發達，很多百姓沒有收到消息，又或部分民眾根本不願改變，他們照舊在4月慶祝，於是成為其他民眾捉弄取笑的對象，逐漸演變成在4月1日大開玩笑的風俗。

據美國歷史頻道（History）所指，部分歷史學家則主張愚人節是演變自古羅馬的嬉樂節（Hilaria），這個節日定於3月底，民眾會在這天喬裝打扮，又會嘲弄其他人甚至是地方官員。

重溫5經典愚人節惡作劇

一、1957年，英國廣播公司（BBC）播放一則「新聞」，講述瑞士一個家庭種出「義大利麵樹」（Spaghetti Tree），當年還有不少聽眾致電BBC詢問這種「神奇樹木」的種植方法。

二、1992年，美國全國公共廣播電台（NPR）「報導」前總統尼克森（Richard Nixon）將再度競選總統，並找來搞笑藝人雷托（Rich Little）扮尼克森製作競選演說錄音，結果這個惡作劇引來眾多聽眾不滿。

三、1996年，美國快餐連鎖店塔可鐘（Taco Bell）在多份報紙刊登聲明，宣稱已買下位於費城的地標自由鐘（Liberty Bell），並要把它改名為塔可自由鐘（Taco Liberty Bell），不少信以為真的市民打電話投訴，不滿自由鐘改名，最後才知道是騙局。

四、2007年，Google宣稱要推出Gmail「實體版」的「Gmail Paper」，即讓用戶索取電郵的紙本版，Google還為此製作網站。

五、2013年，YouTube上傳一條影片，講述YouTube原來是長達8年的影片評選比賽，隨比賽找到獲選者，網站即將關閉，然後將在2023年「復活」。當然，以上這些都是開玩笑。

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文章授權轉載自《香港01》

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