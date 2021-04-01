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墨爾本市區驚現夢幻「粉紅泡泡糖」湖泊 當地居民也驚嘆

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自instagram
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澳洲一處湖泊因為有夢幻般的「粉紅色湖水」，最近在網路上迅速竄紅，被譽為Instagram最夢幻打卡背景。由於該湖泊離墨爾本市中心只有約20分鐘車程，十分容易到達，因此吸引了許多人前來拍照。連在附近住了20幾年居民都表示，直到爆紅後他才知道奇景竟然離自己這麼近，讓人非常驚喜。

根據《每日郵報》報導，該湖位在近郊的西門公園（Westgate Park），這樣的奇景並非工業污染，而是完全天然的自然現象。湖泊並非一直都是粉紅色，只有在適當的鹽度、陽光、高溫、低降雨時、藻類會產生一種特殊的化學物質，將湖面染成特殊的「泡泡糖粉紅色」。

公園管理處表示，湖泊第一次「染紅」是在2012年12月，之後的每年夏天幾乎都會發生。而通常日正當中會是顏色最鮮明的時候，也就是每天的早上10點到下午2點左右。

許多遊客表示，完全不曾想像過這樣特殊的顏色會存在大自然之中。事實上，澳洲中西部的赫特潟湖也以粉紅色湖泊聞名，當地十分偏遠，不像西門公園隨意就可抵達。但赫特潟湖面積極大，可看到更大面積的粉紅湖泊，也擁有世界最大的微藻類製造工廠。

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澳洲 墨爾本 Instagram

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