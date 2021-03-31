前妻狠劈現任正宮頭骨…刀一度拔不出 慘孕婦眼鼻皆須重建

妒嫉要人命！一名男子與離婚多年的前妻與現任正宮同住在一個屋簷下，前妻疑長期不滿被當成傭人在使喚怒而行凶。她狠砍前夫的現任妻子多刀，其中一刀還砍進女子頭骨，送醫急救後，花了7小時才將一把生鏽的跺肉刀，自女子頭上取出。

根據《太陽報》報導，埃及基納省(Qena) Umrah村一名女子拉爾(Ra，化名)已懷孕6個月，丈夫為節省贍養費開支，將前妻與她安排在同一個屋簷下。

受害的孕婦頭上插著一把凶刀就醫，相當觸目驚心。擷自《太陽報》。

該名前妻在被捕後坦承，前夫原本就因為贍養費壓力，決定要與她復合，奈何又出現拉爾，讓他們復合無望；又稱「拉爾總是把我當成傭人使喚」，「丈夫顯然比較喜歡拉爾」，在忍耐多時「再也受不了了」，才會對拉爾行凶；此案仍在調查階段。

拉爾送醫急救後撿回一命，但身體遭到重創且大失血，包括失去3根手指，由於取出的刀子傷到保護大腦和脊髓的厚膜，包括眼、鼻也需重建。目前拉爾已恢復意識。