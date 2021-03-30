殘忍！人妻虐兒「用藥水塗眼+扯髮」女兒痛苦錄下被打過程

日本最近亦有一宗虐兒案引起社會廣泛討論，日媒指相撲手嘉風雅繼的妻子大西愛，用「無比滴」藥水塗在11歲親生女兒的眼睛，又扯她頭髮毆打她，最終大西愛在3月22日因虐兒被警方拘捕。

現年39歲的日本著名相撲手嘉風雅繼（原名︰大西雅繼，日媒根據相撲段位及尊稱叫他為「前關脇嘉風」或「中村親方」）妻子是41歲的大西愛，兩人育有11歲的女兒及7歲兒子。今年2月，日本媒體《デイリー新潮》上載了一條題為「前嘉風」的妻子虐待親生女兒的證據錄音」的短片，報道指該段錄音是去年6月，大西愛在東京世田谷區住家中虐待孩子們時，由受害女童拿手機拍攝的影片並錄下。

據報道形容，在大約7分鐘的完整影片中，受害女童及弟弟坐在床上被像惡鬼一般的母親大聲斥責。母親因為止癢藥「無比滴」的海棉頭被弄壞了而大發脾氣，遷怒於孩子身上，不但口出惡言罵女童「你個死蠢」，還用左腳大力踢她、用力扯她頭髮並按她在床上使勁打頭。

女童解釋自己沒有弄壞無比滴後，大西愛越發狂暴，強行將無比滴擦在女童眼睛。女童痛得瘋狂大叫，大西愛繼續怒罵︰「你死了好」、「最衰都是你」為免女兒留下受虐待的痕跡，她叫女童︰「快X啲去洗眼」、「你就快盲啦，你盲了我就出大事了」。被爆虐兒後，大西愛又被挖出整容、扮名媛、家暴丈夫等黑歷史！網民狠批大西愛不配為人母，行為令人心寒。

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文章授權轉載自《香港01》