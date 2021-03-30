熱浪襲歐洲 農物受損規模增3倍

高溫毀作物，糧食恐斷炊。葡萄牙研究發現，過去50年來，歐洲地區因為熱浪或乾旱等現象，導致農作物受損規模較過去增加3倍，隨著地球溫度越來越高，如此氣候條件恐怕會影響歐洲地區糧食供應甚至助長價格攀升。

熱浪侵襲穀物產量跌

據《獨立報》報導，里斯本新大學分析歐洲28個國家後發現，若以1991-2015年與1964-1990年相比，熱浪或乾旱對農作物生產的衝擊程度增加3倍。研究人員特蕾莎•布拉斯指出，「我們主要分析極端氣候災害的衝擊，因為該現象會對作物收成與價格攀升有明顯影響，其中例子就是2018年熱浪襲擊歐洲，導致穀物產量下降8%。」

科學家利用過往紀錄數據去研究在1964-2015年間，歐洲極端氣候事件對整體作物產量、收成與收成面積穀物的影響，地理範圍包括英國、西部與東部歐洲及地中海地區，分析的作物則從大麥、玉米到新鮮蔬果。

結果發現，過去50年來，穀物受到熱浪衝擊導致的損失增幅最多，包括蔬果與釀酒葡萄在內等作物的損失則增加5倍。作物價格攀升會衝擊進出口國，其中又以最貧窮國家受害最深，因為當地民眾支出大多花在食物上。

極端氣候衝擊經濟

《每日郵報》報導，英國劍橋大學科學家稍早則利用歐洲橡樹的碳與氧同位素，重建過去2,110年以來的夏天氣候模型，結果發現2015年乾旱條件在過去2,000年突然加劇，原因可能是受氣候變遷影響。

歐洲在2003、2015與2018年都陸續出現嚴重熱浪與乾旱，讓農業與釀酒及森林業備受打擊，近期歐洲的夏季乾旱已帶來驚人生態及經濟不良後果，隨著全球氣候持續變暖，情況只會更糟。

布拉斯表示，「我們的研究結果剛好與最近極端天氣災害在世界各地變得更頻繁、嚴重與強烈的最新發現不謀而合。」

本次研究結果刊登在Environmental Research Letters期刊。

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