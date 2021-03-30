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生命起源有新說 閃電促成物種誕生

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
專家認為，閃電雷擊是刺激星球產生新生命的主因。（Photo from網路截圖）
專家認為，閃電雷擊是刺激星球產生新生命的主因。（Photo from網路截圖）

閃電雷擊是地球生命起源的主因。研究指出，地球早期頻繁的閃電雷擊，攜帶大量的磷物質觸及地面，有助於刺激地球本來就存在的DNA、RNA等生物組成的重要成分，為地球第一批生命的起源奠定基礎。

雷擊解鎖新生命

News18報導，過去認為地球早期生命是由於外太空來的隕石撞擊地球，而隕石中的物質成為地球早期生命發展的基石，但耶魯大學的最新研究指出，地球早期頻繁的閃電活動，可能才是觸發地球生命起源的主因。

研究顯示，過去普遍認為，外太空的隕石挾帶生命組成的重要物質「磷」來到地球，地球才開始有物種演化，但是新的研究認為，地球早期頻繁的閃電雷擊，刺激地球本來就存在的磷，其物質量足以支撐地球早期的生命發展。

Study Finds報導，研究團隊的氣候模型顯示，早期的地球每年發生約50億次的閃電（現在每年約5.6億次），主研究者赫斯表示，地球在35億年前的雷擊次數所刺激的磷物質，早就超過隕石的量，因此雷擊恐怕才是地球生命起源的主因。

幫助外星研究

自然通訊報導，與隕石撞擊的不確定性相比，閃電雷擊的次數和頻率更穩定，因此能夠穩定支持生命發展，且雷擊大多集中在熱帶地區。專家認為，一但確定閃電雷擊是帶來新生命的主因，有助於研究其他星球的生命起源。

研究人員總結，閃電提供強大且穩定、持續的力量，刺激地球本來就存在的磷，進而推動生命發展，因此往後若發現某一星球持續有穩定、頻繁的閃電雷擊，就代表該星球存在生命的可能性很大。

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