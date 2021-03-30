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俄羅斯機智女童「聲東擊西」擺脫可疑男跟蹤 監視器全程記錄

香港01 / 許懿安／報導
女童放學回家，來到住宅大廈門口。疑人已在後方尾隨，並趁機跟在她後方並進入大廈。（YouTube帳戶Active Self Protection）
女童放學回家，來到住宅大廈門口。疑人已在後方尾隨，並趁機跟在她後方並進入大廈。（YouTube帳戶Active Self Protection）

俄羅斯一名女童的機警行為，成為不少家庭教育子女保護自己安全的範本。

一名防身術專家將一段閉路電視影片上載YouTube，片中見這位9歲女童2020年1月16日放學後步行回家，不料被一名可疑男子「鎖定」，他尾隨她進入住宅大廈，幸好她相當醒目，成功來一招「聲東擊西」，避過他的跟蹤。

這個會令不少家長捏一把汗的可怕過程，全被閉路攝錄鏡頭拍下。女童最終安全離開大廈。

事件發生在莫斯科州（Moscow Oblast）斯圖皮諾市（Stupino），這名9歲女童放學回家，一名陌生男子在她後方徘徊及尾隨她。男子身型高大，穿上一身黑衣及頭戴冷帽。他曾一度與女童保持距離，似是想令人誤會，他只是普通路人。

女童抵達大廈入口時，他在後方假意徘徊，在她打開閘門後，才把握閘門未關上的時機，跟着她進入大樓內。

他不知道的是，機靈的她早已發現自己被跟蹤。她進入大廈後假裝朝電梯大堂方向走去，但轉身躲進一旁後樓梯。男子不疑有他，故作自然地走到電梯大堂，此時女童趁他不察，迅速地從他背後走去並逃離大樓。此時男子似乎發現「獵物」已不在，想原路找回她，卻剛好碰見女童與一名成人一起回來。

防身術專家在片中呼籲，兒童在外要隨時對四周環境保持警惕。

有網民看完影片，大讚女童聰明又冷靜，並稱「這位女孩是位英雄，不只救了自己，還可能拯救了其他孩子」，又有人留言道：「令我驚訝的是，她全程都很冷靜，假裝自己沒看到他，真是聰明」。

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文章授權轉載自《香港01》

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