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手機電池充電完疑似「伸舌舔」 12歲男童整臉當場炸爛
幫手機充電是不少人日常生活中的必做動作，但日前卻在印度發生一起可怕的事件，一名12歲男孩莫努（Monu）之前幫母親手機電池充電後，為了要檢查電池蓄電程度會開玩笑伸舌頭舔，沒想到這一次碰到電池爆炸，使他當場頭部被炸得焦黑、臉部重創，在緊急送醫後仍不治身亡。
據印度媒體《印度斯坦報》報導，12歲的莫努正在就讀小學6年級，在26日使用該充電器後發生意外，事發當下家人聽見巨響雖立刻衝到房間查看，卻發現男孩已臉部重創倒地，在緊急送往當地醫療機構後仍宣告不治。
事後，男孩的家人也沒有通報警方或相關單位，竟自行將男童遺體送往火化。而先前在2019年的印度也發生數起類似案件，一名住在拉賈斯坦邦的男子正在睡覺，口袋裡的手機卻突然爆炸，使他全身嚴重燒燙傷，最後不幸死亡。同年，住在奧里薩邦一名男子的手機在充電時突然爆炸，他被發現時已經死亡，臉部和其他身體被燒得焦黑。
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