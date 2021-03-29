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女曬獵殺巨鱷照稱為民除害「做新錢包」 網批：藉口令人作嘔

聯合新聞網 / 綜合報導
美國33歲女獵人和她射殺身長超過4.5公尺巨鱷的照片。圖／取自IG@larysaunleashed
美國33歲女獵人和她射殺身長超過4.5公尺巨鱷的照片。圖／取自IG@larysaunleashed

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，美國33歲女獵人絲威特理可（Larysa Switlyk）日前在社群平台曬出她射殺身長超過4.5公尺巨鱷的照片，稱死鱷魚將成為她的「新錢包」還趁機號召人們加入她的狩獵行列。

絲威特理可在IG上有近10萬粉絲，不少粉絲恭喜她的「成就」，但也有人稱她為「動物施虐者」及「卑鄙的女人」。

絲威特理可解釋自己在尚比亞殺死這隻巨鱷，「挽救了當地村民的生命」，並指出不用每天處理動物及人類衝突的人們很難理解捕獵這些動物的動機。

絲威特理可說自己從2008年開始狩獵，已經殺死了來自世界各地的116種不同的物種，包括獅子、豹、大象、犀牛和非洲水牛這非洲五霸。

動物權利團體XPose Trophy Hunting批評絲威特理可的行徑非常自私且有道德爭議，並提到：「鱷魚可能已經在該水域生活至少50年，並以其主導地位箝制年輕雄性鱷魚的行動，現在鱷魚王死了，當地社區面臨的風險可能更高。」

網友GI Gingerk表示：「用步槍殺死手無寸鐵的動物真是很『勇敢』，她敢跟動物一樣赤手空拳到水裡殺死牠嗎？她打獵的藉口令人作嘔。」網友FionaFeeney也希望絲威特理可獲得「因果報應」

鱷魚 非洲 Instagram

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