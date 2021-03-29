公車停車禮讓 女學生卻遭轎車撞飛「在空中轉好幾圈」

在過馬路時務必要確認左右來車，以免發生憾事。日前在俄羅斯列寧格勒州就發生一起悲劇，據行車記錄器的畫面上可見，一對年僅16、17歲的女學生正在斑馬線一端等著過馬路，當時一輛行駛在外側車道的公車便先禮讓她們先通行，沒想到下秒一輛在內車道以高速行駛的紅色轎車就將女學生們撞飛，目前其中一位女學生已傷重不治，另一位則仍在加護病房中搶救中。

據《izvestia》報導，在27日時於列寧格勒州托斯諾市（Tosno）有兩名年僅16、17歲的女學生站在斑馬線旁準備過馬路，不過因該路段並無架設任何交通號誌，就有一輛開在外側車道的公車主動停下禮讓行人，女學生們也非常有禮貌的邊向司機點頭示意邊大步往前走。

沒想到，當女學生們走到內側車道時，卻突然出現一輛以超高速行駛的紅色轎車將兩名女學生撞飛，兩人重重的摔在柏油路上，而經相關人員調閱公車的行車紀錄器畫面發現，轎車將兩人撞飛後，其中一人還在空中轉了好幾圈才落地。

經醫護人員搶救後，一名16歲的學生因傷勢嚴重，來不及送到醫院就在救護車上死亡，而另一名17歲學生仍重傷在加護病房觀察。目前，僅得知肇事駕駛是一名29歲女性，先前從未有過前科，被依違反交通規則和過失致死罪送辦。